Toronto kvalklart trots förlust mot New York City

Efter en bra säsong i MLS herr i fotboll är Toronto nu klart för kval till MLS-slutspelet. Det trots förlust, 0–1, på hemmaplan mot New York City.

Med två omgångar kvar är Toronto på andra plats i tabellen, medan New York City är på femte plats.

Toronto tar sig an Miami i nästa match hemma måndag 2 november 01.30. New York City möter samma dag 01.00 New York Red Bulls hemma.