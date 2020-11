Elfsborgs blytunga trepoängare i toppmötet mot Norrköping

Allsvenska upploppet har börjat - i dag omgång 26 med tre matcher klockan 14.30. Det här är FotbollDirekts liverapport.



Dagens matcher:

IK SIRIUS - KALMAR FF 2-2 SLUT

IF ELFSBORG - IFK NORRKÖPING 2-1 SLUT

MJÄLLBY AIF - ÖSTERSUNDS FK 3-0 SLUT



Startelvor:

IK Sirius: Jonsson - Larson - Björkström - Jarl - Björnström - Hellborg - Netabay - Andersson - Sugita - Saeid - Vecchia.

Avbytare: Viscosi (mv), Thor, Shabani, Persson, Gefvert, Roche, Karlsson.

Kalmar FF: Söderberg - Johansson - Nouri - Bergqvist - Ring - Romario - Israelsson - Gustafsson - Edqvist - Herrem - Sachpekidis.

Avbytare: Hägg Johansson (mv), Rafael, Arokoyo, Jansson, Crona, Magnusson, Gimenes da Silva.



***

IF Elfsborg: Rönning - Larsson - Väisänen - Okumu - Kaib - Holst - Gojani - Olsson - Alm - Frick - Okkels.

Avbytare:



Dyngeland (mv), McVey, Strand, Henriksson, Holmén, Ondrejka, Kouame

IFK Norrköping: Pettersson - Wahlqvist - Dagerstål - Castegren - Binaku - Smith - Fransson - Thern - Levi - Haksabanovic - Bergmann Johannesson.

Avbytare: Lindgren (mv), Alvarez, Salihovic, Olausson, Sema, Kusu, Ishaq.



***

Mjällby AIF: Eriksson - Watson - Löfgren - Agardius - Nilsson - Löfquist - Sabovic - Gustavsson - Hodzic - Bergström - Ogbu.

Avbytare: Törnqvist (mv), Björkander, Spelmann, Petersson, Batanero, Pärsson, Moro.



Östersunds FK: Keita - Hörberg - Mukiibi - Haugan - Isherwood - Ouattara - Ssewankambo - Colkett - Fritzson - Turgott - Jno-Baptiste - Perry.

Avbytare: Mills (mv), Mensiro, Weymans, Dosis, Bellman, Stolt, Sellars.

Vi kommer liverapportera Elfsborg-IFK Norrköping och rapportera höjdpunkter från övriga matcher.

Snart dags för avspark!

Sirius-Kalmar och Mjällby-Östersund i gång, snart avspark i Borås. Och nu också i Borås!

1 MIN: Haksabanovic tar distansskott, högt över.

3 MIN: Farligt Elfsborg! Okkels till vänster, rapp fint och lurigt skott efter marken, riktigt bra räddning Pettersson!

5 MIN: Farligt igen Elfsborg när Kaib tar ett mellanting av inlägg och skott som sånär ställer Pettersson, Pekingmålvakten på väg åt fel håll men får upp högernäven.

Mjällby med en tidig ledning mot ÖFK, Moses Ogbu med tionde målet för säsongen, på straff.

Ogbu! Mjällby tar ledningen mot ÖFK pic.twitter.com/LWTbESnufm — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) November 1, 2020





Elfsborg vassa i omställningsspelet, Alm kommer loss till höger men tar lite väl lång tid på sig och det landar i en sedermera resultatlös hörna.

10 MIN: Indirekt frispark Peking inne i Elfsborgs straffområde efter ett hemåtpass som Rönning plockar upp.

11 MIN: 1-0 på frisparken! Bergmann Johannesson petar till Haksabanovic som dundrar upp den i närmsta krysset.

Mjällby utökar mot ÖFK, Jacob Bergström:

Bergström! Mjällby utökar ledningen till 2-0 mot ÖFK pic.twitter.com/XBzo8MQZ71 — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) November 1, 2020

Och Sirius med ledningsmålet mot Kalmar, Axel Björnström:

Björnström! Sirius tar ledningen mot KFF pic.twitter.com/4Q0BbesJjH — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) November 1, 2020

21 MIN: Norrköping väldigt effektiva i sin höga press, Elfsborg har problem med den. Försöker spela sig ur pressen och när man gör det så blir det farligt. Frick får ett snett inåt bakåt-läge och halvträff, blir ändå farligt, Pettersson sträcker ut och klarar till hörna.

24 MIN: 1-1! Väldigt fint spelmål, Larsson till Frick till Alm och sedan blir Olsson helt ensam på bortre stolpen, knackar in Alms inspel.

Simon Olsson! Mittfältaren sätter igång och avslutar anfallet som ger Elfsborg 1-1 mot IFK Norrköping pic.twitter.com/pE2YU727Lk — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) November 1, 2020

Sirius med dubbelbyte efter bara 25 minuter. Netabay och Jarl ut, Roche och Karlsson in.

3-0 Mjällby, Moses Ogbu igen för hemmalaget. Och vilket mål!

OGBU! Klassmål av anfallaren när Mjällby sätter dit 3-0! pic.twitter.com/S5R3mXdg1Q — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) November 1, 2020





Och 2-0 för Sirius mot Kalmar - Vecchia regissören, fram till Saeid som gör 2-0-målet.

Saeid! Vecchia med framspelningen, Saeid sätter dit 2-0 mot Kalmar pic.twitter.com/yH4LmUo6aI — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) November 1, 2020

Farligt Peking när Haksabanovic lägger snett bakåt till Smith som bara sätter bredsidan till, Rönning får göra en tv-räddning.

Kalmar får straff i 45:e minuten mot Sirius... Piotr Johansson förvaltar och reducerat, nu 2-1 till Sirius.

Johansson! Kalmar reducerar mot Sirius pic.twitter.com/rOyL1eSL5W — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) November 1, 2020

SLUT på första halvlek i Borås, 1-1. Paus i samtliga matcher nu.Dags för andra halvlek, vi är igång i Mjällby-ÖFK, nu avspark i de övriga matcherna.

Byte i paus i Norrköping. Jag var inne på det i paus, Norrköping haft problem defensivt på sina kanter. Binaku får kliva av efter en inte helt lyckad första halvek, Ishaq in och Bergmann Johannesson får kliva ner på vänsterbacken.



46 MIN: Norrköping i gång med attack direkt, bollen ner till Thern vid kortlinjen, hans inlägg nickas bort...

53 MIN: Frick är riktigt jobbig att möta, hittar ut till Larsson som sånär kan hitta in i boxen. Istället hörna, och på den får Okumu pangträff med pannan. Mycket hård nick, men en bit utanför.

Kalmar kvitterar - 2-2 efter mål av Herrem. Nickmål och det föregås av att Sirius får ett drömmål bortdömt. Och där domaren medger att han dömde fel:

Sugita står för ett drömmål men då har signalen redan gått, domare Karlsson ber om ursäkt pic.twitter.com/tOLdAlWwwL — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) November 1, 2020

Här är Herrems 2-2-mål:

Herrem! Kalmar kvitterar mot Sirius pic.twitter.com/K9ZuzY1vtB — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) November 1, 2020





Alm bra för Elfsborg, hittar Okkels i vänsterläge, han skjuter i flykten och bollen precis utanför.

62 MIN: Elfsborgs ytterbackar riktigt bra idag. Kaib störtar fram till vänster, svepande inlägg och Larsson finns på bortre... hinner inte fram, avslutet utanför.

67 MIN: Det är mer Elfsborg än Norrköping i en andra halvlek som är mindre välspelad än första. Dock inte några jättelägen som boråsarna vaskar fram, men ändå med ett klart övertag just nu.

68 MIN: Nu kommer läget! Straff Elfsborg efter att Larsson kommit runt Castegren. Som drar ner Larsson.

69 MIN: 2-1 Elfsborg - Frick tar hand om straffen, försöker finta Pettersson åt andra hållet men lyckas inte, Pettersson ytterst nära att nypa straffen. Men in går den!

72 MIN: Johan Larsson en av matchens klart bästa. Får jätteyta på sin kant, inspelet blir farligt men slutar med hörna.

78 MIN: Händer inte mycket i matchen just nu, återstår att se om Norrköping orkar med en slutforcering. Inget som pekar på det just nu, ganska håglöst. Byte när Smith kliver av och Kevin Alvarez kommer in.

86 MIN: Jätteläge Peking! Lyft in i box, och Castegren hamnar plötsligt helt ensam, men får för mycket fot under bollen och avslutet över.

89 MIN: Nytt vasst läge, Haksabanovic med ett lurigt wobblande högerskott från vänsterläge i boxen, går tätt utanför Rönnings vänstra kryss.

91 MIN: Full tid, 2 minuters tillägg...slut Mjällby-ÖFK, 3-0.

92 MIN: Sista anfallet Norrköping och det blir farligt! Inspel som Levi är sånär att få träff på med klacken.

SLUT, Elfsborg vinner, 2-1. Slut även Kalmar-Sirius, slutar 2-2.