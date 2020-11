AVSLÖJAR: Legendaren erbjöd sin hjälp - men fick nej tack av AIK

Nils-Eric Johansson aktuell som assisterande tränare i AIK - de ryktena gick i somras efter att Rikard Norling fått sparken. Nu berättar AIK-ikonen om hur pass aktuellt det egentligen var.

– Det var faktiskt jag som ringde dem. Det var jag som erbjöd mig, att om det händer saker på ledarsidan så finns jag där, säger "Nisse".

I somras när det skakade rejält kring AIK och Rikard Norling fick sparken, så pekades Nils-Eric Johansson ut som aktuell att komma in som assisterande tränare.

Det var i dagarna mellan det att Norling fått gå och att Bartosz Grzelak presenterats som det kom ut uppgifter via Twitter-kontot "Tränarkarusellen" att Johansson var aktuell som assistent till just Grzelak.

Uppgifter som "Nisse" inte ville kommentera närmare då - nu berättar han hur det egentligen var.

– Jag har väldigt bra kontakt med AIK fortfarande och den rollen är absolut intressant. Men i dessa tider med covid, det är inte lätt. AIK gjorde en rejäl satsning som kan visa sig bli ganska kostsam ekonomiskt, och de hade redan assisterande tränare på plats. Så det är inte bara att värva, värva, värva, säger han till FotbollDirekt.



Men hur pass aktuellt var det där och då, formella kontakter om en sådan roll?

– Det var inte så att man kom så långt. Kontakten har man ju hela tiden, när jag varit i klubben så länge som jag varit.

Hörde de av sig under den tiden, efter att Rikard lämnat och en ny tränare skulle in?

– Det var faktiskt jag som ringde dem. Det var jag som erbjöd mig, att om det händer saker på ledarsidan så finns jag där. Inte som huvudtränare då, utan om man behöver hjälp i tränarstaben. Så det var mer jag som lade in en förfrågan kan man säga.

– Det var ett väldigt löst samtal som jag hade med Henrik (Jurelius), och jag pratade även med Bartosz. Jag sade att är det intressant så hjälper jag gärna till. Det var aldrig mer än så. Ett vanligt samtal. Jag har ju varit där länge och känner dem väl.

Nils-Eric Johansson är tydlig med att en tränarkarriär kan vara intressant.



En tränarroll i AIK, det är något du fortfarande är sugen på?

– Ja, så länge jag inte får något annat jobb, så absolut.

För nu så följer Johansson AIK som åskådare, ett AIK vars pilar pekar kraftigt uppåt. I kväll väntar Varberg hemma. De är nära varandra i tabellen (AIK elva, Varberg tolva), men formmässigt är det natt och dag.

Varberg har haft det oerhört tungt sedan mitten av september och framåt, medan AIK gått sju raka utan förlust.

Vad ser du som den största orsaken till att det vänt som det gjort för AIK?

– Det är svårt att säga bara en sak. Man kan väl säga, med Rikard försökte man med en väldigt offensiv idé med många unga spelare. Det funkade inte riktigt kan man väl i efterhand säga. Det såg bitvis okej ut, men stabiliteten satt inte. Sedan om det beror på spelidén, att det var unga spelare, att det inte passade spelarmaterialet, det täta spelschemat... det är inte helt lätt att säga.

– En av de första grejerna Bartosz gjorde var att sätta en fyrbackslinje. Sedan kom "Sotte" in, en väldigt stabil spelare. Jag gillar Robin Tihi, han är absolut spännande. Men unga spelare i de positionerna gör ju misstag, och de misstagen har varit kostsamma.

Vad ser du att AIK kan göra av den här säsongen, är Europaplatser möjligt?

– Europaplatser blir nog svårt. Det är inte så många matcher kvar, lagen däruppe tappar poäng i och för sig, men nej det ska mycket till.

– Men det är bara att försöka vinna så många matcher som möjligt och bygga vidare på det som Bartosz har infört. Om man får ut mest möjligt av det, kan man hamna femma, sexa kanske? Det gäller att fortsätta så här, AIK har haft väldigt bra form nu. Sirius senast var i och för sig ett bottennapp, det kändes som att energin inte riktigt fanns där. Så det måste man snabbt komma tillbaka ifrån.

Hur ser du på kvällens motståndare Varberg?

– Klassisk nykomling, bra i början, sedan orkar man inte riktigt. Man kanske inte riktigt har den där bredden i truppen. Tempot är högre i allsvenskan, och man orkar inte riktigt i längden. Medan de lag som varit i allsvenskan länge är mer stabila.

– Men det är ju fortfarande ett lag som på sin bästa dag kan störa alla lag.

Hur ser du på nästa år för AIK, hur viktigt blir det att behålla sådana som Sebastian Larsson och Mikael Lustig över längre tid?

– Så klart viktiga spelare, de kommer upp i åren bägge men jagar landslagsplatser och letar väl främst stabilitet i träning och match för att vara fräscha till EM nästa sommar.

– Det blir nog svårt för dem att byta klubb inom Sverige. Om AIK och spelarna vill, så kommer nog spelarna komma överens åtminstone över nästa år.

I övrigt i truppen, vad behöver man få in?

– Henok hoppas jag spelar ett år till. Han har haft en tuff säsong med mycket matcher, fått ta ett väldigt stort ansvar men har levererat här på slutet. Jag skulle vilja se en anfallare med riktigt bra speed, ett djupledshot. Det vore väldigt bra att få in bredvid Henok.

– Vem? Jag kommer inte på någon just nu som har den där riktiga extrema speeden. Det saknas lite i allsvenskan just nu, den här Kennedy Igboananike-anfallaren, som han var tidigare. Det är Totte Nyman, en sådan typ men med ännu mer speed.

– Men det tycker jag väldigt många lag behöver. Om jag hade varit Malmö hade jag gått för en sådan spelare också. De har Kiese och Toivonen som är bra men de saknar den spelartypen litegrann. Man får nog gå utomlands och titta lite, kanske afrikanska spelare? De har ofta de egenskaperna.

– Sedan är det viktigt nu att Bartosz får en hel försäsong på sig med laget. Det är många som är nya fortfarande. Det laget som inledde säsongen är väldigt olikt det lag man ser nu. Man har fått in "Sotte", Eric Kahl har utvecklats enormt och är väldigt bra på vänsterbacken, Rogic har kommit in med energi. Sedan får Abraham ett år till på sig att blir ännu bättre. Det ser väldigt spännande ut.