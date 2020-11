Sollentuna FF har fyra raka segrar – vann mot Sandvikens IF med 2–0

Andraplacerade Sollentuna FF är otroligt svårslagna just nu. På fredagen kom seger nummer fyra i rad i Ettan norra herr, efter 2–0 (1–0) hemma mot femteplacerade Sandvikens IF. Det innebär också att Sandvikens IF förlorade efter nio matcher i rad utan förlust.

Segern säkrades av Sollentuna FF:s målskyttar, Taha Abdi Ali och Anton Johansson, som gjorde ett mål var.

Söndag 15 november möter Sollentuna FF IFK Luleå borta 16.00 och Sandvikens IF möter Nyköping hemma 14.00.

