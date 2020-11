SPELARBETYG: Bäst och sämst i MFF:s triumf

MALMÖ FF-SIRIUS 4-0 (3-0)

1-0 (3) Isaac Kiese Thelin (Sören Rieks), 2-0 (8) Anders Christiansen (Ola Toivonen), 3-0 (15) 3-0 Ola Toivonen (Jo Inge Berget), 4-0 (76) Eric Larsson







Varning, Malmö: Jo Inge Berget, Erdal Rakip





Varning, Sirius: Laorent Shabani, Elias Andersson





Domare: Victor Wolf





Publik: 0









KLASSKILLNAD VAR BARA FÖRNAMNET

15 minuter.

Sen var den här matchen over and out.

Malmös 3-0 på drygt 14 minuter var en styrkedemonstration och ytterligare ett bevis på att det här är allsvenskans i särklass bästa lag 2020.

Så mycket annat var nog inte att förvänta i ärlighetens namn.

För det här var ett skade- och sjukdomsdrabbat Sirius utan någonting att spela för mot ett Malmö FF som behövde tre pinnar.

Isaac Kiese Thelin, Anders Christiansen och Ola Toivonen målskyttar och ni ser ju själva när ni läser in de namnen.

Klasskillnad var bara förnamnet.





ERIC LARSSONS BRASSEMÅL

Högerbacken gjorde sitt första mål i allsvenskan sen 2018 och det var inte vilket dussinmål som helst.

Vi vet att han har ett bra skott (det har blivit en del mål i europaspelet), men balans- och överstegsfinten som bäddade för målet har vi bara sett brassestjärnor göra fölrut.

Googla gärna fram bilderna, för det är fotbollsgodis oavsett vilket lag du håller på.

En ny Samba-Eric, med andra ord.









***

MALMÖ FF (4-4-1-1)

Marko Johansson - 5



***

Eric Larsson - 7

Lasse Nielsen - 5

Anel Ahmedhodzic - 5

Jonas Knudsen (86) - 5

***

Jo Inge Berget - 6

Anders Christiansen (80) - 7

Erdal Rakip - 5

Lasse Rieks (72) - 5

***

Ola Toivonen (80) - 7

***

Isaac Kiese Thelin (86) - 7





Avbytare:

Mathias Nilsson (mv)

Behrang Safari (86) - för kort tid för betyg

Oscar Lewicki (80) - för kort tid för betyg

Arnor Traustason (72) - för kort tid för betyg

Adi Nalic (80) - för kort tid för betyg

Franz Brorsson

Amin Sarr (86) - för kort tid för betyg





SIRIUS (3-4-3)

Jonathan Viscosi - 5

***

Johan Karlsson (77) - 4

Tim Björkström - 4

Karl Larson - 4

***

Laorent Shabani (46) - 4

Elias Andersson - 4

Jamie Roche (82) - 4

Axel Björnström - 5

***

Yukiya Sugita - 4

Mohammed Saeid (77) - 4

Stefano Vecchia - 5





Avbytare:

Hannes Sveijer (mv)

Noel Hansson (82) - för kort tid för betyg

André Österholm (77) - för kort tid för betyg

Samuel Wikman

Joakim Persson

Simon Gefvert (46) - 5

Isak Bråholm (77) för korttid för betyg





FD:s betygsskala 1-10

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass

