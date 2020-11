Talangens enorma debut från start - stod för två mål

Torsdagskväll och cupfotboll. FC Gute tog emot Hammarby hemma på Gutavallen. FotbollDirekt rapporterade live från mötet i den andra omgången.



Hammarbys unge talang Akinkumni Amoo har gjort fyra inhopp i allsvenskan denna säsong och fick nu göra sin första match från start i en tävlingsmatch när laget mötte FC Gute på bortaplan. Hammarby saknade ett gäng spelare men ställde ändå upp med en stark elva.



Richard Magyar, Aimar Sher har båda skadekänning. Darijan Bojanic är kvar på skadelistan. Aron Johannsson har insjuknat. Alexander Kacaniklic är tillbaka men får börja på avbytarbänken.



90 MIN: Domare Ladebäck blåser av matchen och Hammarby vinner med 5-0 och är vidare till svenska cupens gruppspel.



89 MIN: Gute tar sig fram på vänsterkanten. Emil Hodin söker Anton Nygren med ett inlägg men bollen når inte fram till den sistnämnde.



88 MIN: Djupledsboll ned mot Ludwigson men Lind hinner före och kan ta hand om bollen innan Ludwigson hinner avsluta.



81 MIN: Paulinho nära med en fräckis när spelet sätts igång igen och drar iväg bollen från halva planen mot Jonas Lind i Gute-målet men denne reder ut det hela, ståendes på mållinjen.



81 MIN: Amoo ligger ned på planen efter en smäll och får hjälp av lagets medicinmän av planen. Han sätter sig på bänken.



79 MIN: Gute i en sällsynt framstöt på vänsterkanten. Tobias Sandström med ett inlägg som går högt över Hammarby-målet.



78 MIN: Ludwigson med en dribbling längs kortlinjen till vänster. Får in bollen framför målet men bollen rensas bort. Hammarby i andravåg som också rensas bort.



72 MIN: Direkt efter målet byter Gute in Karl Östberg och plockar av Filip Hägglund. Hos Hammarby kommer Axel Sjöberg in och löser av Simon Sandberg.



71 MIN: MÅÅL! Akinkumni Amoo!!!! Ludwigson skarvar fram en boll vid mittlinjen mot Amoo som sätter full språng mot Gutes mål. Gute-försvararna gör sitt bästa för att hinna ikapp men är hela tiden steget efter och Amoo placerar in 5-0 till Hammarby. Vilken debut från start han gör!



68 MIN: MÅÅL! Gustav Ludwigson hinner knappt vara inne på planen i så värst många minuter innan han gör 4-0 från nära håll efter att Lind i Gutemålet räddat avslutet av Paulinho och Ludwigson trycker in returen.



63 MIN: Paulinho går på ett avslut från strax utanför straffområdet men Jonas LInd i Gute-målet är välplacerad och klarar skotet utan större besvär.



60 MIN: Byten i båda lagen. Hos Hammarby utgår Abdulrahman Khalili och in kommer Gustav Ludwigson. Hos Gute löser Allan Zizinga av Isak Ahl Holmström och Gustav Johansson kommer in istället för Shafik Zzimula.



58 MIN: Hammarby i kontroll på matchen, även om Gute kommer upp i några vassa framstötar emellanåt.



51 MIN: Nära 4-0 för Hammarby när Abdulrahman Khalili får iväg ett avslut som går precis utanför Gute-målet.



46 MIN: Paulinho har bytts in i Hammarby i halvtid och ut har Jeppe Andersen gått. Gute sparkar igång den andra halvleken.





45 MIN: MÅÅÅL! Det sista som händer i den första halvleken är att Abdulrahman Khalili serverar Dennis Widgren i Gutes straffområde och han placerar in bollen lågt i bortre hörnet bakom Jonas Lind. Det var Widgrens första mål sedan han kom till Hammarby inför förra säsongen.



44 MIN: Gute kommer i en av få framstötar. Inlägg från vänsterkanten, där Shafik Zzimula möter med pannan men nicken går över Hammarby-målet.



43 MIN: Ny chans för Amoo men avslutet går rakt på Lind denna gång. Nära 3-0 för Hammarby



40 MIN: Amoo åter med en fin insats på högerkanten, får in bollen mot mitten av straffområdet mot Imad Khalili vars avslut är ganska tamt och går utanför målet till inspark för Gute.



35 MIN: Nära 3-0 till Hammarby när Amoo tar sig fram på högerkanten och spelar bollen vidare åt vänster, där den hamnar hos Imad Khalili vars avslut ställer till vissa problem för Gute-keepern.



32 MIN: MÅÅÅL! Det var mesta bara en tidsfråga innan Amoo skulle göra ett mål. Denna gång på en djupledslöpning på en boll från Andersen och han placerar in 2-0 lågt förbi Jonas Lind i Gute-målet. Bajen med stormsteg på väg mot gruppspelet.



27 MIN: Mycket bollinnehav för Hammarby men har haft svårt att omvandla bollinnehavet till skarpa målchanser.



20 MIN: Nye Amoo vinner bollen på nytt och gör en snurrfint med sulan men avslutningen går utanför.



17 MIN: Hörna från höger för Gute. Ousted är ute och plockar ned bollen säkert.



15 MIN: Amoo dribblar sig in i straffområdet i högt tempo och tar sig förbi 3-4 Gute-spelare men får inte till avslutet.



13 MIN: Gute i sin första framstöt men den blir borttagen av Hammarbyförsvaret.



12 MIN: Jeppe Andersen är på väg att göra 2-0 från exakt samma läge som han gjorde 1-0-målet men denna gång skruvas bollen precis utanför Jonas Linds stolpe.



10 MIN: Gute kommer upp i sin första möjlighet och får med sig en hörna från vänster.



7 MIN: Nära 2-0 för Hammarby men bollen rensas bort på mållinjen.



4 MIN: MÅÅÅL! Jeppe Andersen ger Hammarby ledningen redan efter drygt 3.30 när han trycker in ett välplacerat avslut från precis utanför straffområdet. Bollen går i ribbans underkant och in.



3 MIN: Tim Söderström med matchens första målchans på ett inlägg från höger men avslutet är inte svårare än att Jonas Lind i Gute-målet kan rädda.



1 MIN: Domare Adam Ladebäck blåser i sin pipa och Hammarby tar hand om avsparken ackompanjerade av ett fyrverkeri utanför Gutavallen.





FC Gute (4-4-2)

Jonas Lind - Jesper Cyrus Stålheim, David Wallin, Sebastian Starkenberg, Viktor Segerlund - Anton Nygren, Shafik Zzimula, Filip Hägglund, Tobias Sandström - Emil Hodin, Isak Ahl Holmström.

Hammarby (4-2-3-1)



David Outsed - Simon Sandberg, Kalle Björklund, Mads Fenger, Dennis Widgren - Jeppe Andersen, Serge Junior Martinsson Ngouali - Tim Söderström Abdulrahman Khalili, Akinkunmi Amoo - Imad Khalili,





Avbytare: Edrisa Bojang (mv), David Fällman, Paulinho, Gustav Ludwigson, Mohanad Jehaze, Axel Sjöberg, Alexander Kacaniklic.

