Väntat hela 2020 på allsvensk debut - hoppas på öppning i ÖSK

Oscar Jansson lämnar Örebro SK efter säsongen. Öppnar det upp för Jake McGuire? Den amerikanske målvakten har ännu inte fått stå en allsvensk match. McGuire hoppas på en öppning 2021:

– En stor anledning till att jag kom hit från första början var att jag hoppades kunna bli startmålvakt från nästa säsong, säger han till Nerikes Allehanda.

Jake McGuire kom till Örebro SK inför säsongen, efter en säsong i Gefle IF i norrettan. Amerikanen, som tidigare har tillhört MLS-klubben Philadelphia Union, kom in som reservmålvakt för Oscar Jansson.

Det har inte blivit något spel alls i allsvenskan för 26-åringen. McGuire har fått stå en tävlingsmatch, mot BK Forward i cupen.

– Det är såklart tråkigt, men det känns okej. Det är livet som målvakt – antingen står man alla matcher eller så står man ingen. Jag visste det när jag kom hit och det var en risk jag var villig att ta i det här skedet av min karriär, säger McGuire till Nerikes Allehanda.

Oscar Jansson har meddelat att han inte kommer förlänga sitt utgående kontrakt. ÖSK;s mångårige förstemålvakt siktar nu in sig på ny klubb, och det kan möjligen öppna för McGuire nästa år:

– Jag tror inte det förändrar situationen för mig på något sätt. En stor anledning till att jag kom hit från första början var att jag hoppades kunna bli startmålvakt från nästa säsong. Jag har aldrig varit andramålvakt i min karriär tidigare, men den här gången tog jag det. På ett sätt var det en risk, men jag var villig att ta den för att komma hit.Samtidigt har ÖSK:s manager Axel Kjäll sagt till NA att man vill få in ett etablerat målvaktsnamn som ersättare för Jansson. Med andra ord lär inte McGuire få platsen som förstemålvakt serverad nästa säsong.– Ja, någon måste komma in och fylla platsen, men konkurrens är alltid bra. Det här året har det fungerat bra mellan mig och Oscar. Vi har pushat varandra och jag tycker att vi har gjort varandra bättre. Det blir samma sak nästa år oavsett vem som kommer in.

