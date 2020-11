Bajenstjärnans värde skjuter fart: ''Det här var mitt öde''

I början av oktober lämnade Muamer Tankovic i sista stund Hammarby.

Hastigt valde han att skriva på för grekiska toppklubben AEK Aten.

Och redan en dryg månad in på sitt nya liv så får han nu stor uppmärksamhet och får stort förtroende av manager Carrera..

- Jag tror att AEK var mitt öde. Jag är otroligt glad, det här är allt jag ville ha, säger han om sin första tid till Ora Sports.



Muamer Tankovic har gått från allsvenskan till toppen av den grekiska ligan.

AEK imponerar med näst in till full poängutdelning efter sex matcher. Lägg där till hur man gått till Europa Leagues gruppspel och möter klubbar som Leicester och Braga.

Grekisk media imponeras av så snabbt Tankovic kommit in i sin nya miljö och imponerar på sin nye manager Massimo Carrera (bilden).

- Jag känner att jag anpassade mig snabbt. Ärligt så trodde jag inte att det skulle gå så här snabbt. Man ska komma i håg att jag blev klar under transferfönstrets sista dag och jag kommer från ett annat land, säger Tankovic till Ora Sports och fortsätter:

- Men alla i laget, personalen, har välkomnat mig med öppna armar. Jag kände direkt att här mår jag bra. Jag är tacksam för vad alla har gjort för mig.

På det får han sedan frågan om så länge han gick aktuell för AEK.

Rykten kom ju och gick under närmare ett års tid och det såg mest ut som lösa rykten - med tanke på att ingenting hände.

- Ja, jag tror det, att AEK var mitt öde. Jag är otroligt glad, det här är allt jag ville ha. Men jag kände mig intresserad från första stund som AEK hörde av sig. Det handlade mest om att det av olika anledningar inte gick i lås. Vi kunde inte komma överens. Men till sist hittade vi lösningar. Jag är glad för att det här är allt jag velat ha.

- Jag håller med. Det är viktigt att kunna det. Det är viktigt att kunna göra mål från alla lägen och vinklar. Jag vill göra mål men jag vill också bidra till laget i passningsspelet, säger han och så får han frågan om när han sätter upp sina händer mot himlen när han gör mål:

- Jag gör ofta det när jag har gjort mål. Jag tackar gud för allt. När jag gjorde det den här gången så handlade också mycket om att jag gjorde mitt första mål för AEK. Men det viktigaste är att alltid tacka gud för vad jag gör och lyckas med.

I Europaspelet har AEK gått vidare till skillnad från Hammarby och Tankovic tror att AEK kan gå långt i Europa, trots förluster mot Leicester och Braga så här långt, men klar seger mot ukrainska Zorja.



- Vi möter svårt motstånd både hemma i Grekland och ute i Europa men tittar jag på vårt lag så tror jag vi har goda chanser. Vi har ett bra lag med många kvalitetsspelare. Vi ska bara ha tålamod och jobba hårt.







