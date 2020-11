"Utgår från allsvenskan och uppåt"

Heradi Rashidi lämnar AIK efter säsongen. Yttern som kom in under guldsäsongen 2018 får inget nytt kontrakt. Nu tittar hans representanter på ny klubb:

– Det är en spelare som behöver spela nu. Vi behöver få de garantierna, att det är ett lag som satsar på honom., säger Rashidis agent Reynaldo Leroux.

AIK tog in Heradi Rashidi från Dalkurd under sommaren 2018. Debuten blev en succé, med drömmål direkt i första matchen borta mot Gif Sundsvall. Han fick under resten av första AIK-säsongen gott om speltid, 14 starter totalt från juli och framåt när AIK vann SM-guld.

Men i fjol och i år har det blivit mindre speltid. Tio starter och tio inhopp under fjolårssäsongen, och i år åtta starter och tre inhopp.

Och i veckan kom AIK med beskedet att Rashidi är en av tre spelare som får lämna klubben efter säsongen. Hans utgående kontrakt kommer inte förlängas. Detsamma gäller för Panos Dimitriadis och Rasmus Lindkvist.

Nu tittar hans agent på nya klubbar.

– Såklart, vi måste se på möjligheter och prio är att han måste få speltid. Han är i en bra ålder, han har ett mästerskap och Europaspel i bagaget. Det är en spelare som behöver spela nu, vi behöver få de garantierna, att det är ett lag som satsar på honom, säger Rashidis agent Reynaldo Leroux till FotbollDirekt.se.

Leroux säger att AIK:s beslut var väntat.

– Vi har haft en kommunikation med AIK, och visste att det kunde bli så här. Men han har visat karaktär och kämpat hela tiden utan att klaga även om speltiden inte kommit.

Var det ett alternativ att gå på lån i sommarfönstret?

– Det var inget alternativ att gå på lån, målet från sensommaren och framåt, det var att kämpa sig tillbaka. Det är fortfarande AIK han spelar för. Så nej, det fanns det inte.

Förhoppningen är nu antingen en ny klubb minst på allsvensk nivå eller något utomlands, säger Leroux.

– Absolut. Vi utgår från det, allsvenskan och uppåt. Vi tittar också utanför Sverige. Han har erfarenhet, och han vill gärna se över möjligheterna att komma utomlands.

