Sverige degraderat trots dramatiskt slut mot Frankrike

Det var minst sagt en tuff uppgift som låg framför Sverige i Nations League. Frankrike på bortaplan och det var ett måste att ta minst en poäng för att kunna stanna kvar i A-Divisionen i Nations League. Men så blev det inte. Frankrike vann med 4-2, trots att Sverige fick in ett reduceringsmål till 2-3 i slutminuterna och hade ett bra frisparksläge i matchens slutskede.





Sverige reste till Paris med en färsk seger mot Kroatien i bagaget och det fanns en chans för Sverige att hålla sig kvar i den högsta divisionen i Nations League. Men då krävdes det seger eller oavgjort mot Frankrike som säkrat gruppsegern oavsett hur det går mot Sverige.

Trots hjälp från Portugal som besegrade Kroatien på bortaplan med 3-2 så blev det ändå en svensk förlust och därmed spelar Sverige i B Divisionen i nästa upplaga av Nations League.





SÅ HÄR VAR BÖRJAR FOTBOLLDIREKTS LIVERAPPORTERING FRÅN FRANKRIKE - SVERIGE





90 MIN: MATCHEN SLUT.



90 MIN: Frisparken är direkt svag och går rakt på franska spelare som sätter full språng mot den svenska planhalvan och svenskarna springer för långsamt och Olsen är också akterseglad och Coman kan rulla in 4-2 i det tomma svenska målet.



90 MIN: Minuten kvar att spela av tilläggstiden när Sverige får frispark i högerytterposition. Olsen springer upp från sitt mål!



90 MIN: Fyra minuters tilläggstid. Samtidigt har Portugal gjort 3-2 i slutminuterna mot Kroatien och det är också bekräftat slutresultat, vilket gör att Sverige behöver ett mål till för att vara kvar i A-Divsionen.



89 MIN: MÅÅL! Kulusevski med inlägg från höger som går över till den vänstra sidan. Bengtsson möter bollen med foten och spelar in den framför målet, där Robin Quaison sätter foten till och trycker in 2-3.



87: MIN: Jens-Lys Cajuste får också speltid mot Frankrike, då han ersätter Sebastian Larsson på planen.



86 MIN: Sverige gör ytterligare ett byte. Marcus Berg som inte fått mycket uträttat på sin forwardsposition ersätts av Alexander Isak.



84 MIN: Tvåmålsskytten Giroud går ut. In kommer Coman.



82 MIN: Forsberg krigar bra i Frankrikes straffområde på en höjdboll men får inte tag på den riktigt och Griezmann kan säkra bollen hem till Lloris.



79 MIN: Franskt byte. Rabiot kliver av och Nzonzi kommer in.



78 MIN: Mbappe och Krafth i närkamp. Mbappe är förbi när han får sig en lätt knuff av Krafth men det är mer kamp om bollen än något annat men Mbappe yrkar ändå på straffspark utan bifall från domarhåll.



77 MIN: Kulusevski drar på ett hårt skott som täcks bort av en fransk försvarare. Bollen i retur till Sverige och Krafth med ett inlägg in framför det franska målet men där är Lloris och möter med skopan. Kulusevskis skott hade varit spännande att se om det gått fram mot det franska målet.



74 MIN: Giroud bröstar ned bollen till Griezmann som tar ett avslut som går högt över det svenska målet.



71 MIN: Kulusevski försöker med ett lågt inspel längs gräset på vänsterkanten men bollen slås bort och Frankrike kan ta hand om bollen.



68 MIN: Sverige med bollen i anfall men det blir för omständigt och istället kan Frankrike på nytt ställa om och skicka ny boll mot det svenska straffområdet.



66 MIN: Svenskt trippelbyte. Lindelöf byts ut och ersätts av Filip Helander. Viktor Claesson byts ut mot Robin Quaison och Emil Krafth kommer in istället för Mikael Lustig.



65 MIN: Inlägg från höger av Sissoko mot den svenska straffpunkten, där Giroud på nytt är posterad men Danielson är först på bollen denna gång och kan nicka bollen vidare till Lindelöf som kan reda ut det hela.



Kroatien har utjämnat mot Portugal till 2-2 och försämrar Sveriges chanser att hålla sig kvar i A-divisionen ytterligare.



62 MIN: MÅÅL! Men Frankrike försämrar ändå de svenska chanserna. Ett inlägg från vänster och där möter Giroud bollen med skallen - en rejäl språngnick, där Lindelöf inte förmår att stoppa Giroud att nå bollen.



Portugal har tagit ledningen med 2-1 borta mot Kroatien i den 60:e minuten, vilket gör att det räcker med ett mål för Sverige.



59 MIN: Thuram utgår ändå och ersätts av Kylian Mbappe.





58 MIN: Några större fel verkade det inte vara för Thuram som slår en långboll som nickas ut till hörna för Frankrike.



56 MIN: Claesson i en hård närkamp med Thuram, där han stänger vägen för den sistnämnde som blir liggande kvar på gräset och Frankrike spelar ut bollen över sidlinjen.



Portugal har utjämnat mot Kroatien till 1-1 i den 52:a minuten genom Dias.



53 MIN: Nytt bolltapp av Emil Forsberg och Franrike ställer om och det slutar med ett inlägg från Sissoko och en bra nick från Giroud som nickar bollen precis utanför stolpen. Nära 3-1 till Frankrike.



46 MIN: Frankrike sätter igång spelet i den andra halvleken. Frankrike gör två byten. Lucas Digne och Kurt Zouma kommer in och ersätter Hernandez respektive Varane. Inget byte hos Sverige, även om det pratades i halvtid om att Victor Lindelöf var aktuell för att bytas ut på grund av känning av en ryggskada.



I mötet mellan Kroatien och Portugal har Kroatien tagit ledningen med 1-0 precis före halvtidsvilan.





HALVTID: Fransk ledning i halvtid efter att Sverige fått en drömstart genom ett mål av Viktor Claesson. Det franska laget har genomgående varit bättre men Sverige har kommit fram i några bra framstötar emellanåt men inte fått någon ytterligare utdelning. I målet har Robin Olsen stått för ett par riktigt vassa räddningar och stoppat en ännu större fransk ledning som mycket väl hade kunnat varit 4-1.





45 MIN: Kulusevski - igen. Denna gång går han omkull i straffområdet när han blir stoppad av Varane men den belarusiske domaren pekar inte på straffpunkten.



43 MIN: Kulusevski får bollen till sig till höger i Frankrikes straffområde. Han spelar bollen in mot mitten så att det franska försvaret kan rensa undan, istället för att själv gå på avslut.



38 MIN: Tungt skott av Rabiot som tvingar Olsen till en "TV-räddning" när han tippar bollen över ribban på det svenska målet till hörna.



35 MIN: MÅÅL! Thuram underhåller flera svenska försvarare i det svenska straffområdet. Just som det ser ut som om försvaret har löst det går bollen ut till höger, där Pavard drar till bollen och trycker in 2-1.



32 MIN: Ytterligare en svensk framstöt, när Lindelöf tar sig framåt i planen och det är på vippen att Berg kan få bollen till sig efter några nätta bolltouchar till honom. Fint kortpassningsspel där av svenskarna.



30 MIN: Sverige i en sällsynt framstöt. Kulusevski försöker hitta Berg med en passning men den sistnämnde får inte fatt i bollen och det franska försvaret reder ut och det och den svenska chansen rinner ut i sanden.



28 MIN: Kristoffer Olsson går bryskt fram mot Pogba i en närkamp tillsammans med två andra svenskar. Pogba faller och domaren blåser av och lyfter det gula kortet över Olsson.



25 MIN: Giroud utnyttjar svenskt slarv på nytt men denna gång reder det svenska försvaret upp det.



20 MIN: Svensk hörna från vänster av Sebastian Larsson. Bollen nickas i ryggen på Varane och det blir en ny hörna.



16 MIN: MÅÅL! Länge än en dryg kvart höll sig inte den svenska ledningen. Frankrike kommer i en omställning efter bolltapp av Emil Forsberg som slutar med att Thuram serverar Giroud med en passning snett inåt bakåt vid straffområdeskanten. Giroud skjuter snabbt och lågt och Olsen hinner knappt reagera. 1-1.



12 MIN: Giroud med en nick som tvingar Olsen till en bra räddning. Sverige håller 1-0 i Paris!



10 MIN: Frankrike får matchens första hörna från höger. Griezmann med hörnan. Giroud nickar men inte bättre att Olsen kan ta bollen trots uppvaktning av Pogba.



8 MIN: Frankrike har det mesta av bollinnehavet men hotar aldrig riktigt det svenska försvaret.



4 MIN: MÅÅÅL! Efter en trevande inledning gör Sverige en omställning och Mikael Lustig slår en passning längs marken in mot straffområdet och där snappar Viktor Claesson upp bollen och tråcklar sig fram och med en tåfjutt sätter han bollen lågt i det franska målet.



1 MIN: Emil Forsberg sparkar igång matchen mot Frankrike.





Startelvorna:

Frankrike (4-4-2)



Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez - Moussa Sissoko, Paul Pogba, Adrien Rabot, Marcus Thuram - Olivier Giroud, Antoine Griezmann.

Avbytare: Steve Mandanda (mv), Mike Maignan (mv), Clément Lenglet, Ruben Aguilar, Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Kurt Zouma, Steven Nzonzi, Anthony Martial, Lucas Digne, Léo Dubois.

Sverige (4-4-2)

Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Marcus Danielson, Pierre Bengtsson - Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Marcus Berg, Dejan Kulusevski.





Avbytare: Kristoffer Nordfeldt (mv), Karl-Johan Johnsson (mv), Martin Olsson, Jordan Larsson, Alexander Isak, Gustav Svensson, Filip Helander, Emil Krafth, Jens-Lys Cajuste, Mattias Svanberg, Ken Sema, Robin Quaison.