Blåvitts klubbdirektör: "Förändringar kommer ske 2021"

IFK Göteborg är illa ute i den allsvenska bottenstriden.

Ett svårt derby mot Häcken väntar närmast, men Blåvitts klubbdirektör Max Markusson är övertygad om att att man klarar kontraktet.

Samtidigt hymlar han inte med att den anrika klubben står inför tuffa beslut inför nästa år.

- Förändringar kommer att ske till 2021, säger Markusson till FotbollDirekt.se.

IFK Göteborgs år har varit ett av de värsta i klubbens historia och spelarförsäljningar har krävts för att inte ekonomin totalt ska rasa.

Men efter bland annat Jesper Tolinsson-affären med belgiska Lommel så uppges Blåvitt dra in omkring 20-25 miljoner kronor, enligt GT/Expressen - och visst ljus igen.

Det är en klassisk klubb som ser ut att ha lyckats bromsa sin under så många år nedåtgående ekonomiska trend.

Men det är en positiv utveckling som fortsatt vilar på en skör grund.

Det sportsliga läget är mycket farligt då man på allvar riskerar att åka ur allsvenskan, även om det just nu finns en liten poängbuffert ner till kvalstrecket.

Tre omgångar återstår och det ser ut att krävas sex poäng för att hålla sig borta från detta.

- Vi ska ha som mål att vinna allt. Vi har allting i egna händer och ska visa samma disciplin och den cynism vi visade mot Helsingborgs IF, säger Max Markusson till FotbollDirekt.se.

- Jag är övertygad om att vi spelar i allsvenskan nästa år. Det har tagit tid för oss men jag är övertygad om att det finns mycket mer att ta under 2021, säger Blåvitts klubbdirektör och resonerar:

- Titta på AIK. Det tog tid där också...

- Jag menar att man måste komma ihåg i vilket svårt läge Roland Nilsson kom in under. Det hade varit svårt för vem som helst. Jag förstår mer och mer hur svårt det är att komma in som Rolle har gjort. Men jag kan inte annat än känna att vi är nöjda med Roland och jobbet han har gjort, även om resultaten förstås inte varit bra. Men jag och vi i ledningen har en stark övertygelse om det finns så mycket sparkapital i Rolle.



- Starkaste intrycket? Det är väldigt enkelt, hans kunskap och ödmjukhet. Så otroligt erfaren men det känns inte det minsta som att han är i slutet av sin karriär.

Hur mår du själv inför den avslutning som ligger och väntar. Kan du sova ordentligt?

- Pressen är en del av jobbet. Det bara är så och det måste man vara inställd på. Att arbeta i en storklubb handlar så mycket om att klara av det, säger Max Markusson.

- Men det är svårt att sätta ord på hur det känns. Ser vi till året så är vi ju cupmästare och har styrt upp ekonomin och jobbar mot en femårsplan. Det får inte glömmas bort. Men med det sagt så har vi inte levt upp till förväntningar,

IFK Göteborgs klubbdirektör fortsätter:

- Det är ett enormt misslyckande det här där vi ligger. En klubb som IFK Göteborg ska helt enkelt aldrig ligga på en 13:e plats i allsvenskan tre omgångar före slutet.

Men femårsplanen ni har stakat ut, den ligger ändå fast?

- Den gäller och nu ska vi genomföra det här först.

- Avsluta säsongen och klara kontraktet. Men det är klart att vi måste vara självkritiska och titta på förändringar till 2021. Det är klart att det krävs att vi tänker om kring vissa saker.



Vill du gå in på vad det handlar om?

- Nej, inte just nu, men förändringar kommer att ske till 2021.

Men om ni klarar er kvar... vågar du tro på att ta större steg redan nästa år?

- Vi har förväntningar på att ta steg nästa år och vi är som sagt övertygade om att Roland Nilsson kommer att göra det.

Hur låter det runt omkring klubben. Känner du stöd eller känner du dig jagad?

- Jag tror på att sätta det i större perspektiv. Jag känner att vi har haft ett enormt stöd från början av året, men sedan är det kart att jag förstår starka känslor kring resultaten vi har gjort. Men det är naturligt. Jag har inga problem med att acceptera det. Det är bara naturligt.



Hur är din egen motivation, hur länge orkar man ett jobb som måste vara som motsvarande en elitpolitikers utsatthet?

- Det är nog en ganska bra jämförelse. Men mitt engagemang är det inget fel på och jag ser ingenting annat än den femårsplan vi jobbar emot. Det finns en femårsplan och den ska fortsätta.



Din syn på de tre slutomgångarna?

- Vi ska ha som mål att vinna allt. Vi kan inte tänka annat.



Till sist. Är en stormatch och ett göteborgsderby mot Häcken i nästa omgång, är det bra eller dåligt i ett så här känsligt läge?

- Jag tror det är bra. Matcher mot Häcken...det är bra med känslor och vi har så många erfarna spelare. Jag tror det bara är till vår fördel att möta Häcken nu. Jo, jag tror det. Nu ska vi bara spela cyniskt, den cynismen som mot Helsingborg. Vi börjar hitta mer och mer rätt och nu ska vi fortsätta så. Roland får fram mer och mer av ansvar och hur det ska se ut.

FOTNOT: IFK Göteborgs ekonomiska prognos för 2020 tyder på en förlust med 5-15 miljoner kronor. Detta enligt Sportbladet. Enligt årliga EY-rapporten så hade IFK en omsättning på 138 miljoner för 2019 och ett eget kapital på 22,6 miljoner.





