Bröt med Bajen i förtid - nu jagar han ny klubb igen

"Som att komma hem". Så beskrev Gershon Koffie att få kontrakt med Hammarby när han skrivit på 2017. Men succén uteblev och han försvann från klubben efter bara drygt ett år. FotbollDirekt har tittat på vad som hände sedan han lämnade Bajen.

Gershon Koffie kom till Hammarby i januari 2017, och dåvarande sportchef Mats Jingblad hade förhoppningar på nyförvärvet som skrivit på ett treårskontrakt:

– Gershon är en väldigt bra box till box-spelare som både har bra passningsspel och fina defensiva egenskaper. Vi har följt honom länge och han var aktuell för oss redan i somras. Nu stämde allting och det känns väldigt bra att kunna ta in en spelare som dels är etablerad i MLS men samtidigt är väldigt utvecklingsbar, sade Jingblad till Hammarbys hemsida.

Ett kontrakt med Hammarby hade kunnat bli verklighet redan 2009. En då 17-årig Koffie upptäckts av klubbens dåvarande scout Börje Gustavsson under en resa till Ghana.

Men maximal otur för Koffie då han åkte på ett fraktur i benet när det var på gång med Bajen, och det blev inget då.

Hammarby bistod honom med rehabträning för att komma tillbaka. Det var uppenbart att Koffie kände tacksamhet och glädje när han knappt åtta år senare till sist ändå fick representera klubben.

2017 var tanken att han skulle förstärka nye tränaren Jakob Michelsens mittfält och bidra med rutin, där bland annat 150 MLS-matcher fanns på meritlistan.

Men det stannade på en allsvensk match för Koffie under våren 2017 - Michelsen hade inte samma bild av honom som Jingblad hade. Värvningen hade gjorts utan den danske tränarens inblandning.

– Vi såg ganska tidigt att Gershon hade problem. Men när du får in en ny spelare är det också viktigt att ge honom tid. Vi hoppas att Gershon ska utvecklas, och han utvecklades också, han är en fantastisk kille och en väldigt seriös spelare, men han passade inte in i det sättet vi vill spela på. Beskrivningen av honom var att han var en box-till-box-spelare, och det är han definitivt inte. Men han är en defensiv mittfältare som har bra ledaregenskaper. Han passar väldigt bra in i sättet man spelar fotboll på i USA, sade Michelsen till "Lundhs podcast" i maj det året.

Koffie gick på lån tillbaka till MLS och New England Revolution där han fick gott om speltid direkt. 2018 var han tillbaka i Hammarby, nu med Stefan Billborn som tränare. Det blev bara en match i allsvenskan innan lämnade permanent på sommaren.

Sedan dess har Koffie hunnit med två klubbar, med gott om speltid i bägge.

2018 skrev han på för Al-Fahagheel Sporting Club i Förenade Arabemiraten, där han gjorde 22 ligamatcher 2018/2019.

Förra sommaren gjorde han klart med Hapoel Kfar Saba i Israels högstaliga, och där fick han också gott om speltid. Han var dessutom nominerad till säsongens spelare i laget i en omröstning bland fansen.

Totalt 29 matcher i grundserie och fortsättningsserie och ett mål, ett vackert sådant:



Men det blev det ingen fortsättning i den israeliska klubben. Och sedan 1 augusti står han som free agent på Transfermarkt.

Kontraktet med Hapoel Kfar Saba gick ut och hans agent Rabeh Eter hälsar att man nu tittar på ny klubb i vinterfönstret.





Matchrapporter: Hammarby lyfte sig i andra och fixade kryss hemma mot Malmö Astrit Selmani tremålskytt i Varbergs seger mot Hammarby Aimar Sher poängräddare för Hammarby mot Häcken