Officiellt: Manchester United värvar talang – lånas ut direkt

Manchester United har värvat den lovande 18-årige anfallaren Enzo Kana-Biyik från Le Havre.

För att ge honom speltid och utveckling lånas han direkt ut till schweiziska Lausanne-Sport inför kommande säsong.

Manchester United har gjort klart med den 18-årige anfallaren Enzo Kana-Biyik, som tidigare tillhörde franska Le Havre. Trots övergången kommer han inte spela för United under den kommande säsongen.

Klubben bekräftade nyligen att Kana-Biyik lånas ut till schweiziska Lausanne-Sport för att få mer speltid och erfarenhet.

Talangen hann aldrig göra seniordebut i Ligue 1 för Le Havre, men imponerade i deras U19-lag med nio mål på 18 matcher förra säsongen.

Nu väntar en ny utvecklingsfas i Schweiz för den unge anfallaren, innan han eventuellt gör debut för Manchester United.









We are excited to announce the signing of Enzo Kana-Biyik 🤝

The young forward will spend the 2025/26 campaign on loan at Lausanne-Sport — best of luck, Enzo!

— Manchester United (@ManUtd) July 10, 2025