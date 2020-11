Norrköpings-bossen: "Vi ska vända på alla stenar för att bli bättre"

Bara två omgångar återstår av allsvenskan 2020. I inledningen på säsongen såg IFK Norrköping ut att avgöra striden om SM-guldet på rekordtid men i den 13:e omgången blev det förlust med 1-2 mot Häcken och då kom raset.

- Med den början och goda start vi fick så har det fallerat sista 20 matcherna, eller vad det nu blir, och det är bara titta på poängskörd och var vi ligger i tabellen. Analysarbetet blir oerhört viktigt och det gäller även hur styrelsen agerar. Vad kan vi göra annorlunda? Vad kan vi göra sportsligt annorlunda? säger IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt till Norrköpings Tidningar.

IFK Norrköping har under säsongen uppmärksammats på flera sätt - under inledningen av säsongen var det lagets fina säsongsstart. Men också värvningarna under säsongen, inte minst av Sead Haksabanovic och Linus Hallenius som rönte stor uppmärksamhet.

Men den sportsliga framgången ebbade ut och laget är nu på femte plats, två poäng bakom trean Djurgården och fyran BK Häcken.

Oavsett vad slutplaceringen blir tänker Peter Hunt behålla managern Jens Gustafsson som har spekulerats om vara på väg bort från klubben.

- Mitt utgångsbud är att han har ett kvar på kontraktet, och jag ser inte att han skulle lämna, säger Peter Hunt till Norrköpings tidningar.

- Jens har ett avtal. Han har ett år kvar. Vi i Norrköping brukar fullfölja våra avtal.

Samtidigt känner Hunt att det måste till förändringar.

- Vi är beredda att vända på alla stenar för att göra IFK ännu stabilare och bättre. Vi måste sikta. Vi kan inte vara den blyga kusinen från landet.

IFK Norrköping har spenderat mycket pengar under den här säsongen men har också gjort försäljningar som gör att klubben är en av få som gör plus denna säsong.

Peter Hunt känner att Norrköping står stabilt när andra klubbar har det mer bekymmersamt.

- Väldigt många föreningar kommer få problem och det kommer visa sig nu på nyåret. Jag har svårt att se hur en del ska överleva utan väldigt extraordinära kapitaltillskott. Vi klarar oss i IFK, vi har klarat oss ett tag. Peppar, peppar. Vi har varit i andra tider också. Föreningar ute i Europa kommer få det tufft. Jag skulle inte vilja vara klubbledare i några av de här klubbarna framöver.







