LIVE: Varberg på väg skrälla mot MFF

LIVE

Eftermiddagens matcher:

Östersund - IFK Göteborg: 0-2

Helsingborg-Falkenberg: 0-0

Varberg-Malmö FF: 2-0

***

Startelvor:

Östersund: Keita - Mukiibi - Sonko Sundberg - Isherwood - Ouattara - Colkett, Ssewankambo - Dosis - Hörberg - Turgott - Bellman

Avbytare:

IFK Göteborg: Anestis - Jallow - Bjärsmyr - Da Graca - Eriksson - Abraham - Sana - Johansson - Yusuf - Holm - Farnerud

Avbytare: Amos (mv), Tolinsson, Kalley, Affane, Erlingmark, Dahlqvist, Söder.

***

Helsingborg: Nilsson - Ceesay - Tsouka - Olsson - Ceesay - Eriksson - Hendriksson - Landgren - Diskerud - Timossi - van den Hurk.

Avbytare: Pettersson (mv), Voelkerling Persson, Abubakari, Svensson, Jönsson, Gero, Maholli.



Falkenberg: Noring - Özen - Johansson - Amiot - Ericsson - Söderström - Carlsson -Mathisen - Wede - Sylisufaj - Nilsson

Avbytare:

***

Varberg: Strömberg - Lindner - Mensah - Zackrison - Fofana - Ayer - Tranberg - Sadiku - Barny - Matthews - Selmani.

Avbytare: Lukic (mv), Cronvall, Johansson, Norlin, Munther, Boman, Nanasi.



Malmö FF: Johansson - Larsson - Ahmedhodzic - Nielsen - Knudsen - Lewicki - Rakip - Berget - Toivonen - Rieks - Sarr

Avbytare: Nilsson (mv), Safari, Brorsson, Innocent, Nuh, Nalic, Kiese Thelin.

Vi kommer att liverapporterar Varberg-MFF och rapportera höjdpunkter från övriga matcher.

HÄR BÖRJAR FD:S LIVERAPPORTERING!

Snart dags för avspark! Varberg väljer att applådera svenska mästarna Malmö FF vid inmarschen...

Varberg applåderar in svenska mästarna Malmö FF på planen pic.twitter.com/17QpRMf5TE — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) November 29, 2020

Helsingborg tvingas till ett sent målvaktsbyte - tilltänkta startmålvakten Alexander Nilsson har fått kasta in handduken efter uppvärmningen. 18-årige Ian Pettersson kastas in i hetluften.

Vi är igång!

2 MIN: Malmö FF har rivstartat mot Varberg, nära att Berget smäller dit den från nära håll efter en hörnkavalkad.

Kvarten spelad av Varberg-MFF, och en bra chans nyss för Varberg när en hörna var på väg att ställa Johansson i MFF-målet, men han klarar med vissa problem.

20 MIN: Farligt Sarr, som vänder bort en försvarare och avslutar med ett rappt skott efter marken, bra räddning Strömberg i Varbergsmålet.

Och direkt efteråt livsfarligt efter en MFF-hörna, den nickskarvas och Ahmedhodzic har öppet mål vid bortre stolpen. Kan inte riktigt bestämma sig om han ska nicka eller skjuta, det blir något slags mellanting, kommer sent till bollen som går till inspark Varberg.

23 MIN: Ytterst nära att Selmani gör sitt femtonde allsvenska mål. Snappar upp en dålig MFF-passning och löper loss, avslutet tätt utanför.

25 MIN: 1-0 Varberg - Ayer. Det är Nielsen i MFF som misslyckas med rensning i egen box, Ayer vinner boll och petar in den från nära håll.

Keanin Ayer! Varberg tar ledningen mot MFF pic.twitter.com/BZqAeBHX9Z — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) November 29, 2020

1-0 till Blåvitt mot Östersund - och det är Emil Holm som slår till igen. Holm håller på att bli räddande ängel för Blåvitt i bottenstriden:

Emil Holm! Han gör det igen, 1-0 till IFK Göteborg pic.twitter.com/kCMBdPALJH — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) November 29, 2020

Och 2-0 Blåvitt - och det är en till spelare som klivit fram här på slutet. Sargon Abraham. Andra målet för säsongen senast mot Häcken, nu gör han tredje för säsongen. Inte många mål, men viktiga! Det här var dessutom vackert:

Sargon Abraham! Finfint klappklappspel när IFK Göteborg sätter dit 2-0 mot ÖFK pic.twitter.com/uLGrIvLxBe — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) November 29, 2020

Astrit Selmani ger allt - kastar sig fram på en sen boll. En allt för hård satsning anser domaren, som delar ut det gula kortet.

Och då är Selmani avstängd i sista matchen. Nu behöver han sätta tre mål för att vinna allsvenska skytteligan - tufft läge!

Fortsatt 0-0 på Olympia, van den Hurk med en bra chans på övertid i första halvlek, en nick som går tätt över. Men 0-0 i paus.

Andra halvlek igång!

48 MIN: Ayer med ett volleyinlägg som nog är menat som just det, ett inlägg. Men blir farligt när den får en ytterskruv och Johansson får problem med den på det regnvåta gräset.

52 MIN: 2-0 Varberg - Junes Barny. Mycket fint mål, Fofana med fint instick i djupet och distinkt avslut Barny.

Matchrapporter: Christoffer Nyman fixade segern för IFK Norrköping i matchen mot Falkenberg Delad pott för IFK Göteborg och Häcken Hammarby lyfte sig i andra och fixade kryss hemma mot Malmö