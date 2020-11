LÜHR: Jakten på Europa kan vara över för Djurgården

MJÄLLBY-DJURGÅRDEN 2-1 (1-0)



1-0 (15) Jacob Bergström (Joel Nilsson), 1-1 (54) Magnus Eriksson (Fredrik Ulvestad), 2-1 (64) Moses Ogbu.

Varningar, Mjällby: Besard Sabovic, David Löfquist

Varningar, Djurgården: Erik Berg, Jonathan Augustinsson, Jacob Une Larsson, Jesper Karlström

Domare: Kristoffer Karlsson

Publik: 0

KNAPPAST EUROPA FÖR DJURGÅRDEN

Jakten på Europaplatserna kan vara över för fjolårsmästarna Djurgården.

Poängtappet på Strandvallen kom samtidigt som Häcken tryckte dit Örebro hemma på Hisingen.

Glappet lagen emellan är rejält nu, och även Häckens avslutning är borta mot desperata Kalmar FF så är det given fördel för Andreas Alm & Co.

Djurgården gjorde ingen dålig match alls på Strandvallen, men ett formstarkt Mjällby är inget man bara viftar undan på vägen mot Europa.

Gästerna hade massor av boll, skapade sina fina målchanser - men hela tiden hade man känslan att Mjällby hade grejerna under kontroll.

Att det var exakt så man hade föreställt sig att matchens skulle utveckla sig och då kvittade det att Djurgården fick dominera spelet.

Och i Moses Ogbu (14 mål den här säsongen) och Jacob Bergström (sex mål) så har man två mycket farliga och tunga anfallare - och båda levererade den här söndagen.

Det var fjärde raka segern för Mjällby och nykomlingens säsong är sensationell.

POÄNGREKORD FÖR MJÄLLBY

Aldrig tidigare har Mjällby tagit så många poäng som den här säsongens 44.

Det är inget annat än något fantastisk, och den avgående tränaren Marcus Lantz har mycket att vara stolt över när han nu går vidare i arbetslivet.

Det mest spännande är ju hur bra det hade kunnat bli om tränaren och klubben så likadant på saker och ting, något man sagt sig inte göra och därför avsluta samarbetet efter bara ett år.

BARNSLIGT FÖRTJUST I BERGSTRÖM

Alltså, det finns ju spelartyper och personligheter som man tycker lite extra mycket om, och för mig är det till exempel Jacob Bergström.

En klassisk centertank, uppoffrande i sin spelstil och hänsynslös i straffområdet. 1-0 efter en kvart är ju ett klassiskt centermål, där Bergström störtar in bakom mittbackarna i Djurgården och skarvar in bollen förbi Tommi Vaiho efter en exakt passning av Joel Nilsson.

Sedan när han ska analysera insatsen och den första halvleken i DPlay så får man känslan att han lirat en skön omgång krocket med polarna, där vinna eller inte är klart underordnat samkvämet.

Nästa år får Mjällby klara sig utan skyttekungen Moses Ogbu, men Jacob Bergström kan vara redo att ta ett ännu större offensivt ansvar,

MJÄLLBY (3-5-2)





Carljohan Eriksson - 6

***

Max Watson (46) - 4

Eric Björkander - 6

Viktor Agardius - 6

***

Joel Nilsson - 6

Besard Sabovic - 5

David Löfquist - 6

Martin Spelmann - 5

Kadir Hodzic - 5

***

Moses Ogbu (84) - 6

Jacob Bergström - 6





Avbytare:

Noel Törnqvist (MV)

Viktor Gustafson

Jonathan Tamimi

Adam Petersson (84)

Jesper Löfgren (46) -6

David Batanero Puigbó

Erik Pärsson





DJURGÅRDEN (4-2-3-1)

Tommi Vaiho - 5

***

Elliot Käck - 4

Jacob Une Larsson - 5

Erik Berg - 5

Jonathan Augustinsson - 5

***

Jesper Karlström - 6

Curtis Edwards (46) - 4

***

Edward Chilufya (68) - 4

Fredrik Ulvestad - 6

Haris Radetinac - 5

***

Kalle Holmberg (68) - 4

Avbytare:

Per Kristian Bråtveit (MV)

Jesper Nyholm

Magnus Eriksson (46) - 6

Kevin Walker

Nicklas Bärkroth (68) - 4

Emir Kujovic (68) - 4

Emmanuel Banda



FD:s betygsskala 1-10

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass

