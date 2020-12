En tidigare allsvensk stjärna på väg tillbaka? Tidigare DIF-stjärnan Sam Johnson är fri spelare efter att fått se sitt MLS-kontrakt rivas. Husfester och rapporter om skottlossning gjorde att hans klubb Real Salt Lake fick nog. Här ger amerikanske journalisten Matt Montgomery sin bild av Johnsons år i USA:

– Jag kan garantera, han är färdig i MLS, säger Montgomery.

Sam Johnson lämnade Djurgården 2016.

Sedan dess har den liberianska anfallaren spelat utomlands, men i oktober skapade han ändå stora rubriker i Sverige.

Husfester med hundratals gäster och rapporter om skottlossning gjorde att den tidigare DIF-anfallaren plötsligt var rubrikstoff igen, och kort efter rapporterna så bröts hans kontrakt i MLS.

Nu är han fri spelare igen. Djurgården sålde Johnson till kinesiska Wuhan Zall 2016, därefter har det blivit spel i Norge (Vålerenga) och så i Real Salt Lake.

En sak är säker: Han kommer inte tillbaka till den amerikanska ligan. Det säger Matt Montgomery, som jobbar för RSL Soapbox och följer Real Salt Lake.

Han har följt Johnson tätt under hans två år i MLS-klubben, och han tror inte att anfallaren blivit kvar oavsett. Johnsons kontrakt gick ut vid årsskiftet och det skulle inte bli något mer. Det fanns fler disciplinära problem, men incidenterna med husfesterna fick det att tippa över.

– Jag har inte hört några rykten om intresserade klubbar efter att kontraktet bröts. Men jag kan garantera; han är färdig i MLS, säger Montgomery till FotbollDirekt.se.

Han utvecklar om sin bild av de omtalade festerna:

– Det här är vad jag hört: Det kom rapporter om en skjutning på en stor husfest, och senare framkom att huset det skedde i var Sam Johnsons. Att ha stora husfester mitt under en pandemi är sannerligen en problematisk grej, men det finns uppgifter som pekar mot att han inte var hemma i huset vid tidpunkten för skjutningen.

– Jag är inte hundra på att förundersökningen kring det här är klar än. Men Johnson har setts i Liberia efter det här. Om han var av intresse för utredningen så tror jag inte han hade tillåtits lämna landet. Därmed tror jag inte han var under utredning för incidenten med skjutningen i hans hus. Och delstaten Utah har inte kriminaliserat att arrangera sammankomster, så han kunde lämna landet.

Det här var det avgörande för att man bröt kontraktet med honom?

– Som jag fått höra det så var det här beteendet som fick dem att bryta hans kontrakt ja. Men han hade inte spelat kontinuerligt på slutet ändå och var lite i frysboxen, så jag misstänker att man inte hade förlängt hans kontrakt som gick ut vid nyår oavsett.

Vad är din bild av honom som spelare under de här åren i MLS?

– Det var både upp och ner under hans tid i MLS. Han startade extremt bra, men blev sedan bänkad för att han hade kommit sent till träningar. Han hade därefter en del skador som gjorde att han hamnade utanför laget, och han kom aldrig riktigt tillbaka efter det.

Helhetsintrycket av hans tid där, vad blir det?

– Jag skulle säga att det är en stor besvikelse. Det han visade inledningsvis var väldigt lovande, men han kom aldrig riktigt tillbaka till den form han visade då. Jag anser inte att det bara ligger på honom - jag tycker han var väldigt felhanterad av tränaren - men han bär helt klart en del ansvar själv också.

