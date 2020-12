KLART: Astrit Ajdarevics nya jobb

Astrit Ajdarevic har lämnat Djurgården och sedan dess så har det varit tyst.

I dag står det klart att han blir ny expert för tv-kanalen Cmore.

- Det ska bli både spännande och inspirerande att få möjligheten att prata om mitt sätt att se på fotboll och samtidigt även kunna dela med mig av min erfarenhet kring olika situationer på och vid sidan av planen, säger Astrit Ajdarevic.

Han har blivit svensk mästare med Djurgården men bröt under hösten sitt kontrakt under hastiga omständigheter.

Han tog en time out redan under sommaren och kom sedan aldrig tillbaka.

Men sedan beskedet så har det varit tyst kring 30-åringen och inte mycket har varit känt kring hur han tänker - inte mer än att han vill tillbaka till toppfotbollen.



Nu vet vi.

Ett första steg blir att ta ett uppdrag som klar som ny expert för C Mores fotbollsändningar.

- Jag ser fram emot att sitta på denna sidan av planen fram tills min egna karriär sätter fart igen. Jag kommer försöka prata om det jag kan och försöka få tittaren att förstå fotboll ur ett perspektiv som kanske inte alltid når ut genom rutan. Oavsett så ska detta bli otroligt kul, säger Astrit Ajdarevic.

C more självt kommenterar sitt nya ansikte så här:

- Astrit Ajdarevic kommer bidra mycket med sin erfarenhet från elitfotbollen, men även med sin förmåga att våga tycka till. Astrit gjorde ett starkt avtryck när han gästade Fotbollssöndag Europa och det känns väldigt bra att få in honom som ny expert i våra fotbollssändningar, säger Cmores Erik Westberg.

Programmet han kommer att ingå i är Fotbollssöndag Europa med det mest intressanta från europeisk fotboll, inte minst Serie A och La Liga.



🚨 Han tog SM-guld med Djurgården 2019. Nu är Astrit Ajdarevic klar som ny fotbollsexpert på C More! ⚽ pic.twitter.com/CHfDcJIdk4 — C More Sport (@cmoresport) December 3, 2020

