Romano: Como försökte med Antony-värvning

Italienska Como har försökt värva Antony, 25.

Real Betis-stjärnan uppges dock vilja fortsätta i den spanska klubben.

Detta enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

Antonys succé i Real Betis har gett eko. Enligt transferexperten ska italienska Como, med Cesc Fabregas i spetsen, försökt värva brassestjärnan.

Como ska ha försökt med Antony i dagarna men spelaren själv vill stanna i Betis, vilket är något Manchester United, som han tillhör, ska vara medvetna om.

🚨🇧🇷 Italian side Como have tried to sign Antony in the recent days but Brazilian winger is giving priority to Real Betis return.

Man United are also aware of Antony’s preference to continue at Betis next season, no club to club agreement yet.

🎥🇮🇹 https://t.co/RVWApsQ687 pic.twitter.com/rSNrHUI4Aq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025