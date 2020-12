Beskedet i dag - så många spelaraffärer vill Djurgården göra

Djurgården gör nu första spelaraffären inför 2021. Detta med Sirius Elias Andersson.

Nyligen avslöjade FotbollDirekt och nu rapporterar Expressen om att övergången är klar.

FD kan nu redogöra för hur Djurgården likt jultid 2017 och 2018 planerar flera affärer på kort tid.

- Det är ju bara att titta på vad vi tappar. Planen är 3-4 nya spelare fram till årsskiftet, alternativt fram till säsongsstarten den 11 januari, redogör sportchef Bosse Andersson.



Julaffärer har det funnits gott om för Djurgården de senaste åren som 2017 när Johan Andersson, Eldin Kozica, Hampus Finndell och Jonathan Ring kort på given blev klara under ett par decemberveckor.

Ett tätt snabbt förlopp fick vi även se året efter med ett norska paketet Per Kristian Bråtveit och Aslak Fonn Witry.

Nu ser ett snarlikt scenario ut att bli verklighet när namn lämnar som Fredrik Ulvestad, Jonathan Ring, Kevin Walker, Jesper Karlström och Jonathan Augustinsson.

Steg ett handlar alltså om Sirius Elias Andersson.

Enligt Expressen så väntas nu inom kort övergången bli känd.

Men det är bara den första av flera.

Djurgårdens sportchef bekräftar nu att förhandlingar just nu pågår flera olika håll.

- Det är klart det pågår förhandlingar med flera. Det gör det. Vad vi tittar på? Men helhetsmässigt så handlar det ju om ... titta på vilka mittfältare som lämnar och så en försvarare och en anfallare.



Rent ekonomiskt ser Djurgården samtidigt ut att dra in över tio miljoner kronor på Jesper Karlström och Jonathan Augustinsson.

Lägg där till Marcus Danielson-affären i våras och vid den tidpunkten ett eget kapital på lite drygt 100 miljoner - så menar nu sportchefen att han känner sig tryggare inför nya spelarinvesteringar än i maj i början av coronapandemin.

- Det gör jag, även om vi måste sänka kostnader och det har vi gjort - det handlar om att vi har fortsatt gjort spelarförsäljningar och samtidigt inte förnyar flera spelarkontrakt, samt att vi avstår ifrån utlandsläger i vinter.

Bosse Andersson fortsätter:

- Vi har tagit många beslut som handlar om ett långsiktigt ekonomiskt ansvar. Det är därigenom jag kan säga att jag känner mig tryggare än i maj kring att göra nya spelarinvesteringar, även om det så klart ännu finns en stor osäkerhet kring hur samhällssituationen kommer att utvecklas.

Vad blir viktigast nu fram till årsskiftet?

- Nya spelare är ju en stor del. Vi måste ju ha in nytt. Det ser ju alla, säger han och skrattar till och fortsätter:

- Grunden för en plan inför 2021 ligger vi långt fram med. Det ser bra ut och vi har mycket på plats.

Hur viktigt är det att hitta ekonomiskt smarta lösningar när ni nu går efter nya namn?

- Första kriterie är ju bra fotbollspelare. Det är ju Djurgården det handlar om, men samtidigt så har vi alltså en ansvarsfull strategi kring spelarköp sedan många år, samtidigt som det också handlar om vad vi får för möjligheter.

Vad kan du säga om spelarbudget för 2021, är den ännu satt?

- Det är den inte men som jag säger så har vi ett automatiskt utrymme genom att vi fortsatt att göra spelarförsäljningar över hela 2020.





