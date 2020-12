Hur ska Kalmar klara sig? - förlorade året för Bajen och Norrköping

En omgång återstår av allsvenskan.

Bara en handfull lag har något att spela för inför säsongens sista seriematch.

Eller - är det så enkelt?

Inte alls.

Detta måste hända på söndag för att säsongen ska få ett gott slut…



… för Kalmar FF.

Viktor Elm behöver spela

En poäng. En ynka pinne hemma mot Häcken. Det är vad som krävs för att Kalmar FF ska fixa en kvalplats för andra året i rad. Det låter inte så farligt, men kom då ihåg att det är ett Häcken som går för Europa i sista omgången som kommer till Guldfågeln arena.

En hemmaarena där Kalmar FF inte vunnit sedan 2020, och sådär 352 matcher.

Då lär det krävas att lagkaptenen Viktor Elms sargade knä håller ihop. Det går inte att underskatta mittbackens betydelse för Kalmar FF den här säsongen och det syntes tydligt senaste i segermatchen mot AIK.

Jag kan också garantera att Viktor Elm kommer göra allt för att komma till spel i omgång 30.

… för IFK Norrköping.

Avsluta snyggt - ta sikte på 2021.

Det var en galen start på säsongen, med en infekterad uppsägning av players manager Mikael “Gädda” Hansson och så en sensationell start där Lennart Johanssons pokal delades ut av många redan i omgång åtta. Det var sedan en svacka, sedan en upp-och-ned-säsong med rykten kring managern Jens Gustafsson och så en klassisk internkamp mellan just Gustafsson och Peking-pampen Peter Hunt.

IFK Norrköping kom laddade till tänderna potential i spelartruppen 2020, nu ska man försöka ta det sista halmstrået genom att slå redan nedflyttade Helsingborgs IF hemma på Östgötaporten med ett gäng mål och hoppas på att Häcken tappar poäng i Kalmar.

Europa vore en tröst, och förhoppningsvis även ett viktigt startskott för nya tag 2020.

… för Falkenberg.

Vinn, håll tummarna, blunda - och hoppas.

Men det som på pappret ser ut som en överkomlig match mot mittenlaget Mjällby kan visa sig vara motsatsen. Laget från Listerlandet, den sensationella nykomlingen i allsvenskan 2020, har faktiskt fortfarande en chans att nå en fjärdeplats (vilket ju vore heeelt galet!)i allsvenskan med en seger över Falkenberg och (inte så jättetroliga, men ändå) poängförluster för Djurgården och IFK Norrköping.

Men Hasse Eklunds gäng måste vinna, och samtidigt hoppas att Häcken gör detsamma i Kalmar. Chansens till kval finns, inget snack om det - men då krävs det att Falkenberg gör sitt jobb, och det ser alltså inte ut att blir någon enkel resa.

… för Djurgårdens IF.

Börja planera 2021.

Om vi snackar halmstrån så finns det ett tunt och bräckligt sådant för de regerande mästarna att greppa i sista omgången mot Varberg.

Med alla resultaten med sig - Häcken-förlust mot Kalmar och IFK Norrköping tappar poäng hemma mot Helsingborg och att Djurgården vinner - ja, då finns chansen på en Europa-plats.

Det känns ju inte alls sannolikt, så det mest sannolika är att Djurgården får blicka fram emot ett nytt lagbygge 2021, men med en välfylld kassakista då man agerat lugnt och klokt under detta vidriga pandeminår.

… för AIK.

Tappa inte framtidstron.

Det kanske inte behöver betyda ett smack när nästa säsong drar igång, men jag tror inte det är oviktigt att AIK inte tappar den fina känsla man byggde upp under en svit förlustfria matcher där allsvensk kontrakt och en betydande framtidstro skapades.

Två torskar på raken, mot Örebro och Kalmar FF, hemma på Friends arena kan kanske tas med en axelryckning av vissa. Jag är inte en av dem. Och en tredje smäll i Borås - efter en redan misslyckad säsong - riskerar att ett ekonomiskt plågat AIK avslutar säsongen med en ganska dålig sportslig känsla i trupp och ledning.

Bartosz Grzelak, Sebastian Larsson & co skulle må bättre än man kanske anar i tabellen av en stark avslutning mot topplaget Elfsborg.

… för Malmö FF.

Defilera och njut - i någon dag.

För mer än så kommer Daniel Andersson inte få på sig innan sportchefens jobb inför 2021 rullar igång och blir allvar på riktigt.

Att man enkelt slår ett för säsongen redan utcheckat och för stunden totalt uselt Östersund, det tar jag för givet.

Men sen måste pusselbitarna på plats. Lösa Rasmus Bengtsson-situationen. Går det att lösa Isaac Kiese Thelin? Var behöver truppen bli starkare för att göra en attack i Europa nästa säsong?

Hur mycket måste Sveriges rikaste klubb hålla i pengarna i det jobbet?

… för Hammarby.

Var tydliga med framtiden.

Nej, 2020 blev inte så bra som många experter och Bajens-fans trodde eller ville. Det blev en kinapuff istället för guldjakt in i december.

Förluster av spelare som framför allt Nikola Djurdjic, Vidar Örn Kjartansson, Muamer Tankovic - innan eller under säsongen - samt underpresterande nyckelspelare gjorde pyspunka på den offensiva maskinen som många såg framför sig i år.

Så hur jobbar man vidare? Ett är att vara tydliga med vem skepparen ska vara, om man tror på Stefan Billborn och Joachim Björklund. I så fall, visa det snabbt och tydligt för att skapa stabilitet i bygget inför 2021.

… för Elfsborg.

Ta comebacksäsongen i mål.

Det är faktiskt lätt att glömma att Elfsborg under många år var en stormakt i allsvensk fotboll, ett lag som prenumererade på topp fyra-placeringar och besökte arenor som San Paolo i Neapel, en arena som i dag heter Diego Armando Maradona-stadion.

Elfsborg är ett lag som navigerat klokt under detta annorlunda år, och jag tänker inte ta något ifrån Stefan Andreassons fina jobb - men det är klart att man också gynnats av att stora rika klubbar som Djurgården och Hammarby tvingats hålla i pengar och inte förstärkt lagen under innan eller under säsong.

Det kan dock Elfsborg skita i, man har Stora Silvret i sikte och det skulle vara pricket över i:et att få klappa till AIK i sista omgågnen hemma på Borås Arena.



Avsluta en stark comebacksäsong med en lika stark och meriterande seger.



