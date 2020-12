Ett fiasko: ''Klart att det är illa''

Den sista allsvenska omgången är på väg över tröskeln.

Det handlar om existens i botten mellan Kalmar FF och Falkenberg - men det handlar också om chans till stora pengar kring topp-3.

Ett fiasko är det att en klubb som exempelvis Hammarby inte är med denna söndag, detta enligt Mathias Lühr.



Det är ett Hammarby som gick in i detta år som den kanske största guldfavoriten jämte Malmö FF, men som alltså är borta från Europachansen redan innan söndagens sista omgång.

Någon tätkontakt har det på allvar aldrig blivit.

Det är ett Bajen som aldrig ens har varit nära.

Tungt för Stefan Billborn, men det är det också för kollegor som Jens Gustafsson (som rattat en ännu större satsning), Kim Bergstrand, Thomas Lagerlöf och Andreas Alm.

Det är alla tränare som förfogar över stora resurser och med krav på Europaspel därefter. Bäst till inför denna eftermiddag ligger Andreas Alm och Häcken.



Men först börjar vi med allsvenskans bottentrid.

Mathias Lühr ger sin syn på det han tror väntar denna unikt sena allsvenska avslutning.



Hur ser du på Kalmar FF:s avslutning - det ser lovande ut men ändå obehagligt…

- Jag tycker den ser mer obehaglig än lovande ut.

- Europajagande Häcken hemma på Guldfågeln arena där man vann senast någon gång på 1950-talet. Nanne Bergstrands taktik kommer var den som den alltid är, ut och pressa från första avspark, kämpa skiten ur sig mot ett taktiskt skickligare motstånd.

- Mycket talar ju för att Kalmar FF få hålla tummarna för att Falkenberg INTE vinner hemma mot Mjällby.

Falkenberg-Mjällby. Både John Chibuike och Tobias Englund saknades senast mot HIF. Nu finns båda med i truppen. Hur viktigt att få tillbaka två sådana namn i detta avgörande?

- Englund är ett rivjärn och i sina bästa stunder en moralhöjare i Falkenberg med sitt slit. Chibuike en veteran som mycket väl kan avgöra en sådan här viktig match. Men sanningen är ju att FFF behöver alla sina spelare för att ta sig över hindret som är formstarka Mjällby, och sen hoppas på hjälp från Häcken.

Ser du att Nanne Bergstrand leder Kalmar FF även 2021, oavsett hur det slutar denna söndag?

- Jag tycker man ska byta tränare oavsett hur säsongen slutar.

- Nanne Bergstrand är en hjälte i Kalmar och en legendar i svensk fotboll, men jag har inte kunnat se någon riktig framtidsvision i hans sätt att leda laget den här säsongen.

- Visst, unga talanger släpps fram, men jag hade hoppats betydligt mer på spelare som Isak Jansson, Isak Magnusson, Edvin Crona & Co 2020. Potentiella allsvenska stjärnor som kommit bort i en Nannes skola den här säsongen.



- Nu vet jag inte hur Henrik Rydströms tankar går kring hans tränarframtid, men om jag ledde Kalmar FF så skulle jag ha ringt honom i samma stund som det var klart att han lämnade Sirius.

Häcken, IFK Norrköping och Djurgården om den sista Europaplatsen. Hur slutar det?

- Då säger jag att Häcken tappar poäng mot ett gnetande Kalmar FF och IFK Norrköping städar av redan nedflyttade Helsingborgs IF - och därmed även tar platsen till Europa.

Exakt hur illa är det att missa en Europaplats med tanke på att ännu ett väldigt svårt ekonomiskt år sannolikt väntar?

Ska missat topp-3 betraktas som ett fiasko för klubbar som Hammarby, Djurgården och IFK Norrköping?

- Det är klart att det är illa, samtidigt är de tre klubbar som slåss om platsen tre av de klubbar som bäst hanterat pandemisäsongen och har en ekonomisk buffert som lugnar alla inblandade.

Ett fiasko?

- Så är det ju. Det är tre klubbar som gick in i säsongen antingen som guldfavorit, regerande mästare eller späckad storsatsning, och det är klart att alla tre lagen hade siktet inställt på något bättre än den tabellsituation man befinner sig i just nu.





