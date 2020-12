JUST NU: IFK Norrköping markerar sitt stöd för Jens Gustafsson

IFK Norrköping ledde allsvenskan strålande och ledde serien med sju poäng efter åtta omgångar.

Under sommaren genomfördes tunga spelaraffärer som signalerade en enda sak; Peking gick all in på guldet.

Strax därefter kom dippen som till slut ledde till att Malmö FF drog i från och Norrköping fick ägna sig åt en kamp för att säkra Europaplats. Något laget hade chans på inför den sista omgången, men sumpade det genom att förlora mot redan nedflyttningsklara Helsingborg (3-4).

Laget slutade på en sjätteplats och nu är Jens Gustafssons framtid i klubben i fara. Under gårdagen kunde FD avslöja att Norrköpings styrelse skulle hålla ett styrelsemöte under måndagskvällen där managern framtid skulle diskuteras. Enligt FD:s källor hänger Gustafsson löst.

FD har förgäves sökt Jens Gustafsson och ordförande Peter Hunt för en kommentar. Men under tisdagseftermiddagen bemöter vice ordförande Patrik Jönsson uppgifterna.

– Jag såg att ni hade publicerat det i går men nej, jag kan inte kommentera något vidare om det, säger Jönsson och fortsätter:

– Vi har en period framför oss med analys och funderingar inför den nästkommande säsongen. Än så länge finns inget nytt att meddela.

Kan du bekräfta att ni hade ett möte i går där Gustafssons framtid diskuterades?

– Det var ett inplanerat styrelsemöte sedan länge. Vi analyserar och reflekterar. Det är en ständigt pågående process.

Har ni fullt förtroende för Jens Gustafsson?

– Absolut, han har avtal med oss nästa säsong. Det finns inget annat att säga i den frågan och det var heller inte det enda som diskuterades på mötet.

