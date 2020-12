Sillysvepet: Skyttekungen lämnar - talang återvänder till Djurgården

Silly Season är i fullgång. Här är några av de senaste övergångarna och ryktena som tillkännagetts under det senaste dygnet.



TREA I DEN ALLSVENSKA SKYTTELIGAN med 14 gjorda mål, slutade Mjällbys 29-årige anfallare Moses Ogbu. Någon fortsättning blir det dock inte hos den gul-svartskrudade blekingeklubben.

- Det är ingen hemlighet att Moses Ogbu varit en av våra absolut mest framstående spelare under året. En forward som anslöt väldigt otränad men som avslutar som kanske Allsvenskans hetaste spelare. Det är fullt rimligt att hans utveckling i Mjällby AIF skall leda till flytt till en större klubb och liga, säger Hasse Larsson till Mjällbys hemsida.

Även mittfältaren Martin Spelmann som anslöt till Mjällby under sommaren får lämna klubben efter sex allsvenska framträdanden.

FÖLJER MED NED I SUPERETTAN gör Helsingborgs lagkapten Andreas Landgren. På tisdagen tillkännagav Helsingborg att den 31-årige mittfältaren skrivit på ett treårskontrakt.



GAIS SOM HÖLL SIG KVAR i superettan presenterade på tisdagskvällen mittbacken Daniel Hultqvist som klubben hämtar från Oskarshamns AIK. 22-åringen har skrivit på ett tvåårskontrakt skriver klubben på sin hemsida. Detta alltså dagen efter som det blev känt att mittbacken och lagkaptenen Carl Nyström lämnar klubben.

IFK NORRKÖPING KAN TAPPA mittfältaren Andreas Blomqvist vars kontrakt går ut efter säsongen. Till Norrköpings tidningar säger 28-åringen som kom till Norrköping 2016 att några djupare samtal om en förlängning inte pågår med "Peking". Han öppnar i en intervju med Norrköpings Tidningar för en flytt hem till Blekinge och Mjällby, för vilka han mellan 2012-2014 spelat fler allsvenska matcher, 67, jämfört med vad han gjort under fem år med IFK Norrköping, där han nått upp i 55 matcher. Han har också hunnit med två säsonger som utlandsproffs i Ålborg.

SJU ALLSVENSKA MATCHER spelade 17-åringen Casper Widell med Helsingborg under den nyligen avslutade säsongen. Nu är det klart att han fortsätter i klubben och får ett A-lagskontrakt med klubben.

- Casper är en stor talang som vi tror oerhört mycket på HIF. Han spelar på ett väldigt moget sätt för sin ålder och trots sin storlek har han även fina uppspelsfötter, säger sportchefen Andreas Granqvist till klubbens hemsida.

ÖREBRO SK TAPPAR MITTFÄLTAREN Simon Amin till kommande säsong.

Till Nerikes Allehanda säger 23-åringen att han bestämt sig för att lämna den klubb han spelat för de senaste tre säsongerna och noterats för 38 matcher. Den senaste säsongen inledde han som ordinarie på mittfältet men det blev totalt 14 matcher, varav hälften från start.

GIF SUNDSVALL PRESENTERADE sin nye klubbchef på tisdagskvällen. Valet föll på 50-årige Tomas Litström från Kramfors. Han kommer närmast från en tjänst inom försäkringsbranschen, där han jobbat i 29 år och säger till Sundsvalls Tidning på frågan om hans kunskaper om den klubb han nu får en framskjuten position inom:

- De är egentligen rätt ytliga. Men jag kommer att kliva in och lägga armarna om uppgiften. Det handlar om det sportsliga, om ekonomin, om ordning och reda och struktur.

DJURGÅRDEN FÅR TILLBAKA talangen Adam Bergmark Wiberg från Örgryte, det skriver Göteborgsklubben på sin hemsida. Även kvartetten David Olsson och Marokhy Ndione från Elfsborg, Arvid Brorsson från Örebro SK och Bubaccar Jobe från Mjällby återvänder till sina respektive klubbar.