Tungt år får konsekvenser - Hammarbys sportchef självkritisk

Hammarby tog semester i onsdags och gjorde det efter ett sportsligt mellanår.

Bajens sportchef Jesper Jansson gör inga försök att gömma sig för kritiken och manar nu till självkritisk granskning.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt satt den sportsliga ledningen under torsdagen på en blixtinkallad workshop för att planera framtiden.

- Vi måste höja kravbilden på oss själva och det kan bli värvningar innan årsskiftet. Det är en konstant pågående process, säger sportchefen.

Hammarby hymlade inte med att allt handlade om SM-guld inför säsongen 2020, men utan att vara ens i närheten av att klara av det.

Man slutade 20 poäng bakom Malmö FF och lägg därtill ett misslyckande i Europa League-kvalet och missad topp 3-placering i allsvenskan.

Lägg också till förlusten av Muamer Tankovic mitt under säsongen och det slutar med en helhetsbild med få plus.

Men det finns ändå glipor av ljus i och med att den ekonomiska prognosen från i augusti och en fruktan för en ekonomisk smäll på omkring 50 miljoner kronor nu ser ut att sluta med närmare ett nollresultat.

En stor framgång så klart i dessa tider och gör att Bajen rent finansiellt går in i 2021 starkare än de allra flesta andra allsvenska klubbar.

Men den sportsliga självkritiken är ändå alltså stor när Hammarby just nu utvärderar året som har gått sedan spelarna i onsdags släpptes i väg på semester.

Så sent som i går genomfördes en workshop som ett avstamp inför försäsongsstarten i januari.

Det kan nu FotbollDirekt avslöja.

Ett möte där den sportsliga ledningen blixtinkallades av sportchefen Jesper Jansson.

- Vi vill och måste höja kraven på oss själva. Det är det viktigaste och mest pågående just nu och en utvärderingen som pågår. Vad var det som gick fel i år och varför det?, sägerJansson.

- Nej, jag har inga problem med att vara självkritisk, säger han och fortsätter:

- Varför fick vi inte ut max? Varför har vi inte klarat av förväntningarna som vi har satt på oss själva? Det var bland annat det som diskuterades på mötet vi hade i går.

- Det är bland annat det vi nu jobbar hårt med för att ha en struktur på plats när spelarna kommer tillbaka efter semestern. Det är på alla vis en process vi måste ha. Vi kan inte bara gå från denna säsong utan att söka svaren genom en ordentlig utvärdering.

- Jag tror det är viktigt att ha förståelse för att kritiken finns och att den kommer när resultaten inte är tillräckliga, säger Jansson för att snabbt förtydliga:- Jag har full förståelse för att det finns kritik. Det måste vi kunna hantera. Går man ut som vi har gjort och pratat om SM-guld så får man sedan ta smällen. Det går inte att gnälla. Jag har inga problem med det när man spänner bågen.- Alla ska ju veta att vi är oerhört självkritiska. Jag tänker inte stå här och påstå annat. Jag är väldigt besviken. Det är otroligt viktigt att vi studsar tillbaka under 2021 och det är det arbetet vi nu ska lägga grunden för.- Det kan hända. Det är en konstant process. Ja, samtal pågår med olika namn men sedan handlar det om att komma överens också. Men det är klart att det pågår saker, det gör det.

Men året är inte enbart ett misslyckande. Rent finansiellt så väntar svåra årsbokslut för de allra flesta allsvenska klubbar - men inte för er trots att vd Henrik Kindlund under sensommaren visade oro och hade en prognos om -50 miljoner kronor.

Nu kan ni gå mot närmare ett nollresultat, enligt ett nytt uttalande från just Kindlund...?

- Det är handlar givetvis om ett jävla bra jobb. Ett stort jobb. Vi har inte nått upp till förväntningar men det här har klubben gjort oerhört bra.

- Vi har tagit ansvar och inte sprungit iväg och köpt spelare och så har vi gjort ett par transfers för bra pengar. Detta samtidigt som styrelsen lyckats behålla intäkter och så supportrar som ställt upp fantastiskt.

Arbetsro för dig rent personligen?

- Men det vete fan...jag vet inte om man någonsin har det som ytterst ansvarig för sportsliga resultat i en storklubb som Hammarby, men nog är det skönt att känna att klubben visar att man har kontroll. Det är klart att det känns skönt. Det går inte att förneka, även om jag är så inne i att skapa sportsliga förutsättningar som ska lyfta oss till 2021.

- Ja, en budget finns till stora delar på plats. Det är viktigt med en bra plan och det har vi och jag är informerad om vilka möjligheter som finns rent ekonomiskt kring nya spelare.

FOTNOT: Jesper Jansson tog över som sportchef efter Mats Jingblad 2017 och skrev ett treårskontrakt. I början av detta år skrev han på för ytterligare 36 månader.





