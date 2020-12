Han blir Degerfors första nyförvärv inför allsvenska comebacken

Adhavan Rajamohan har varit med Akropolis på resan från division 2 till superettan. Nu lämnar han efter åtta år i klubben - den senaste säsongen gjorde han sex mål och en assist. Året dessförinnan i division 1: 19 mål.

Nu lämnar den 27-årige yttern Akropolis för Degerfors:

– Det känns jättebra. Jag är glad och stolt, och på samma gång känns det lite pirrigt också. Men det ska bli kul, säger han till klubbens officiella hemsida.

Ett tvåårskontrakt med Degerfors är underskrivet, och han motiverar sitt klubbval:

– Först och främst finns det mycket historia i klubben. En stor klubb i en liten stad. Sedan är det såklart sättet de spelar fotboll på. Det är väldigt attraktivt och passar mig bra. Kul fotboll, säger han.

Degerfors sportchef Patrik Werner om Rajamohan:

– En offensiv spelare som gjort en hel del mål genom åren och tillhört Akropolis under många år. Han gjorde 19 mål i division 1 förra säsongen men har i år haft det lite svårare att ta plats i det Akropolis som varit defensivt inriktat. Trots det gjorde han sex mål på sju starter, vilket imponerat på oss. Det är en intressant och bra spelare som det ska bli kul att följa i Degerfors IF under 2021, säger Werner till hemsidan.

Matchrapporter: Seger gör att Degerfors är klart för Allsvenskan Jönköping kvalklart efter oavgjort mot Akropolis GIF Sundsvall segrare borta mot Degerfors