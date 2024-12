Djurgården ställs mot guld-vinnare: “Skyldig dem mycket – men starkare känslor för min moderklubb”

Kári Árnason ställs mot sin gamla klubb.

Ex-spelaren är sportchef i Víkingur Reykjavík som tar emot Djurgården i Conference League.

– Förhoppningsvis kan vi bevisa oss mot en av de bästa klubbarna i Skandinavien, säger islänningen till FotbollDirekt.

Det är under torsdagen som Djurgårdens IF gästar isländska Víkingur Reykjavík i Conference League-spelet. Blåränderna reser till Island med två raka segrar i Europa-spelet i ryggen, men under torsdagen står ett välbekant ansikte för motståndet.

Sedan en tid tillbaka är den tidigare Dif-spelaren Kári Árnason sportchef i Víkingur. Islänningen var med och vann både allsvenskan och svenska cupen med Djurgården 2005 innan han lämnade för danska Aarhus.

Nu ställs Árnason mot sin tidigare klubb.

– Det är blandade känslor. Djurgården var den första klubben jag spelade för professionellt, och jag är skyldig dem mycket, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag har såklart känslor för Djurgården, men samtidigt har jag starkare känslor för min moderklubb. Det kommer bli kul!

Även om det var 20 år sedan som Kári Árnason representerade Djurgården minns han tiden i Blårandigt väl.

– Vi vann både cupen och ligan under mitt första år. Det var speciellt. Vi hade ett otroligt starkt lag. Om man tittar spelare för spelare var det förmodligen ett av de bättre lagen jag har spelat i. Vi hade kanske 20 väldigt bra spelare och jag kan bara föreställa mig hur svårt det måste varit för tränarstaben vid den tiden att välja ett lag inför varje match.

Islänningen fortsätter:

– Men att vinna dubbeln var extraordinärt. Det var också de första stora titlarna jag vann som spelare.

Sedan Kári Árnason representerade Djurgården under 00-talet har det hänt mycket i Stockholmsklubben. Både spelartrupp och tränarstab har bytts ut – men en post består: Sportchef Bosse Andersson.

– Det finns inga spelare kvar, men det ska bli kul att träffa några av de anställda. Jag kommer träffa dem före matchen och äta middag med dem. Det blir trevligt.

Vilka är det som du ska träffa innan matchen?

– Det är Bosse Andersson och Pelle Kotschack.

Har du haft någon kontakt med Djurgården sedan innan?

– Efter att jag började i min roll i Víkingur har jag pratat med Bosse en del. Det har varit om en spelare, säger Árnason och fortsätter:

– Det var en speciell spelare som Djurgården tittade på. Jag vet inte hur mycket intresse det var, men de tittade på honom.

“Goda möjligheter att få ett resultat”

Djurgården placerar sig på en tolfteplats efter sju poäng på fyra matcher i Conference League. Torsdagsmotståndarna Víkingur står på samma poäng och matchen blir viktig om något av lagen vill kvalificera sig för slutspel.

– På ytan är Djurgården ärligt talat favoriter att vinna över flera matcher, men det här är en cupmatch och vad som helst kan hända, säger Árnason.

Ex-spelaren var en del av det isländska landslaget som charmade hela fotbollsvärlden när Lars Lagerbäck tog dem till en chockartad kvartsfinal i EM 2016. Sedan dess vet Árnason att man inte ska underskatta en underdog.

– Samtidigt är vi ett organiserat lag och jag har lärt mig av att spela för Island att man kan man slå vem som helst över en match. Även om Djurgården självklart är en stor klubb och allt det där tror jag på våra chanser, och jag tror att vi har goda möjligheter att få ett resultat på grund av vår organisation.

Han fortsätter:

– Förhoppningsvis kan vi bevisa oss mot en av de bästa klubbarna i Skandinavien. Det är ett mycket bra test för oss.

Víkingur kommer senast från ett oavgjort resultat mot armenska FC Noah. Innan dess chockvann islänningarna mot både FK Borac Banja Luka från Bosnien och Herzegovina och Cercle Brugge från Belgien.

– Vi har visat oss vara en ganska värdig motståndare för vilket lag som helst, verkligen. Och det är lag som på förhand rankas mycket högre än oss. Vi har gjort oss själva stolta och vårt mål är att fortsätta den trenden och förhoppningsvis ta fler poäng och komma in bland de åtta bästa och säkra en plats i slutspelet.

Med de fina resultaten i Europa-spelet har Kári Árnasons Víkingur blivit historiska. Det är första gången någonsin ett isländskt lag har vunnit en match i ett Europa-spel.

– Det är enormt, säger sportchefen.

När Djurgården gästar Víkingur under torsdagen gör de det inte på den isländska klubbens hemmaplan. Víkingsvöllur är nämligen inte godkänd för Europa-spel, och nationalarenan Laugardalsvöllur som var tänkt som spelplan för Víkingur är under renovering.

– Det är en riktig “shit show” för att vara helt ärlig, säger Árnason och fortsätter:

– Jag menar, förbundet bestämmer sig för att gräva upp planen och lägga en ny så gott som samma dag som vi kvalificerar oss för gruppspelet, och då kan vi inte spela där. Inte ens landslaget kan spela sina hemmamatcher på den riktiga arenan.

I stället spelas matchen på den värsta rivalen Breiðabliks arena.

– Det är bitterljuvt, men det är som det är. Uefa har väldigt många krav och för små klubbar som oss är det väldigt svårt att uppfylla alla kraven för att kunna spela hemma.

– Det är ett problem som rör förbundet snarare än klubben skulle jag säga. Det står i den isländska fotbollens regler att förbundet ska förse oss med en arena för att spela dessa matcher, men just nu är det inte möjligt så vi har fått ett undantag från Uefa. Det var det enda sättet att få spela matchen på Island och vi är bara glada över att kunna spela här i stället för att åka utomlands och spela utan fans. Det här är det bästa vi kunde göra, om jag ska vara ärlig.

Matchen spelas dessutom med en ovanlig avsparkstid. Mötet sparkas nämligen igång klockan 13:00 lokal tid (14:00 svensk tid). Detta beror på att strålkastarna på Kópavogsvöllur inte bedöms vara tillräckligt starka för att spela matchen senare på kvällen.

– Ja, det beror på att strålkastarna inte är tillräckligt starka, skrattar Árnason.

– De uppfyller inte de korrekta kraven från Uefa, men jag har spelat under dessa ljus utan problem så det är inte som att det inte fungerar för att spela fotboll, men det har något med TV-sändningen att göra.