Sirius tar en till division 1-talang: "Jag är jätteimponerad"

22-årige Patrick Nwadike var med och spelade upp Landskrona BoIS i superettan - i helgen blev det klart att BoIS spelar i näst högsta divisionen igen, det på bekostnad av Dalkurd som man slog i kvalet.

Men Nwadike tar ytterligare ett steg uppåt i seriesystemet. Nu presenteras han av Sirius. Ett treårskontrakt är klart med Uppsalaklubben.

– Det känns jättebra, jag är glad över att ha skrivit på för en allsvensk klubb. Det ska bli kul att få känna på den högsta nivån i Sverige och jag ser fram emot att testa på en ny utmaning, säger han till Sirius hemsida.

Nwadike har följt Sirius under säsongen:

– Jag har följt dem rätt så mycket. Jag har kollat på matcherna och scoutat lite själv faktiskt. Jag är jätteimponerad av hur de spelat under säsongen. Även om det kanske gick lite sämre rent poängmässigt på slutet så tycker jag att Sirius gjorde en kanonsäsong i allsvenskan. Jag ser fram emot att få vara med och bidra till lagets resultat under den kommande säsongen.

I helgen uppgavs Djurgården vara i färd med att scouta Nwadike i kvalet mot Dalkurd.

Men det blir alltså spel i Sirius för 22-åringen, som gjorde 26 matcher och fyra mål för Landskrona den gångna säsongen.









