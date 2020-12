Supertalangen kan debutera i Serie A - gav Bajen 15 miljoner

Det var en omtalad transfer som gav Hammarby stora och välkomna pengar i somras.

17-årige Emil Roback nobbade Arsenal och Bayern München och valde AC Milan. En övergångssumma på omkring 15 miljoner kronor tickade in på Bajens konto.

– Till slut valde jag Milan. Jag gick på magkänslan. Jag visste att Arsenal var överens med Hammarby och åkte ner och besökte Milan mest för att ha något att jämföra med. När jag väl kom dit var allt fantastiskt. Jag besökte Milanello och den anläggningen är grym. Jag fick träffa lite folk där i klubben på Milanello och sedan pratade jag en del med Zlatan. Det är så klart en trygghet för mig att ha honom här nere i klubben, han är svensk och vet ju hur allt funkar, sa han till Expressen.

Roback har gått starkt i sin nya klubb och belönas nu med att bli uttagen i lagets matchtrupp mot Sassuolo på söndagen. Roback kan därmed få göra sin Serie A-debut i skadade lagkamraten Zlatan Ibrahimovics frånvaro.

#SassuoloMilan 📰

The squad for matchday 13! First call-up for Roback 👊



I convocati per la trasferta di Reggio Emilia, prima volta per Roback 👊 #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/LZPcsqMKQI