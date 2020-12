Han har klart med nytt kontrakt - tre nya år i Elfsborg

Sommaren 2018 tog Elfsborg in Frederik Holst från Sparta Rotterdam i Holland. Sedan dess har dansken gjort 66 allsvenska matcher och fyra mål. I år blev det 27 matcher när Elfsborg slutade tvåa.

Nu är det klart med ett nytt kontrakt för 26-årige Holst. Han förlänger till och med säsongen 2023.

– Det känns jättebra. Vi har gjort en mycket bra säsong tillsammans och det ska bli spännande att fortsätta det arbetet, säger Frederik Holst till Elfsborgs hemsida.

– Jag har trivts i Elfsborg ända sedan jag kom hit och jag trivs med grabbarna och ledarna i laget som jag känner bra nu. Jag har haft bra samtal med Jimmy och jag ser framemot att fortsätta hjälpa Elfsborg framåt.

Elfsborgs manager Jimmy Thelin är nöjd att ha Holst kvar över lång tid:

– Frederik förkroppsligar det vi eftersträvar. Han tar sig an utmaningar med mod och har ambition att utvecklas. Han bytte position under året och har gjort det väldigt bra. Frederik kommer fortsätta att bidra med sitt energifyllda spel till IF Elfsborg, säger Jimmy Thelin.

