Tio allsvenska namnen som utländska spioner tittar på mest

Januarifönstret är nu bara dagar bort i från att inledas.

En av årets höjdpunkter för fotbollsintresserade.

Mathias Lühr här om allsvenska affärer under december samt vilket januari vi kommer att få se utspelas - vilka spelare som är i farozonen för utlandsklubbar - och vilka som kan vända hemåt.

- Malmö FF leder alla race och har lett dem under många år nu. Oavsett om man värvar eller inte under silly season, säger FotbollDirekts chefredaktör.

Mathias Lühr har denna juldag fått följande frågor om bland annat Hammarbys Selmani-affär och om den kan förändra maktbalansen i den allsvenska toppen? - och är det rent av så att Bajen nu leder racet denna vinter? Det handlar ändå om en övergång som ser ut att ha kostat +10 miljoner kronor.

Det tillsammans med frågor om vilken affär som skulle kunna konkurrera med Selmani - och vilka klubbar som går in under mest press i kommande transferperiod.

Detta samt vilka allsvenska namn som är i störst ''farozon'' för utländska klubbar, vilka fynd han ser - liksom hans syn på Rikard Norling i IFK Norrköping.

Sammanfatta Silly season så här långt ?

- Oj, ganska spännande ändå. Inte minst på tränarfronten där skickliga och uppmärksammade tränare lämnar (av olika anledningar), ersätts och hittar i sin tur nya klubbar. Det kommer att blir en mycket intressant allsvenska 2021, det kan vi redan nu slå fast.



- Astrit Selmani från Varberg till Hammarby är ju spelarvärvningen som står ut, men jag anar att det bara är början på stora grejer.

- Vad händer till exempel om Malmö FF skulle sälja Anders Christiansen? Eller som Sead Haksabanovic får sin vilja igenom och lämnar IFK Norrköping?

Vilken klubb anser du leder race just nu? Räcker Selmani för att Hammarby ska göra det?

- Nej, Malmö FF leder alltid alla race och har lett dem under många år nu. Oavsett om man värvar eller inte under silly season. Det är så det är.

- Där bakom så högg Hammarby på den stora fisken (Selmani), medan Djurgården verkade väl förberedda och plockat in ett spännande smörgåsbord av nyförvärv att ersätta de pjäser som gått vidare.



Selmani är största värvningen så här långt - nämn en allsvensk i övergång i övrigt som skulle kunna konkurrera och som är realistisk ?

- Alltså, Moses Ogbu skulle kunna vara en sådan värvning, men han står ju utan kontrakt och skulle inte bli lika dyr. Men det är givet att det ska vara Malmö FF, IFK Norrköping eller Djurgården (Bajen har ju gjort sin affär, och det är inte Häckens stil att köpa stort och ingen anna klubb har de resurserna) som ska göra slå till i så fall.

Vilka namn på topp-5- vis är mest i farozon för utländska klubbar kommande januari månad?

- Inte nödvändigtvis i denna ordning men man behöver inte vara expert för att plocka fram Anel Ahmedhodzic, Anders Christiansen, Isak Bergmann Johannesson, Sead Haksabanovic, Stefano Vecchia, Daleho Irandust. Lägger till talanger som Aimar Sher, Leo Bengtsson och Eric Kahl också.

- Det blev fler namn än fem, men kör också Yukiya Sugita.

Vilken av storklubbarna krävs mest på initiativ under januari och kommande månader?

- Malmö FF lär ju göra något för att förbereda en attack på Europa 2021.

- Djurgården har agerat, Hammarby likaså. AIK gjorde sitt under säsongen 2020 och kan knappast slå till på något större om man inte säljer först. IFK Göteborg satsar på hemvändande veteraner, och då passar ju Marcus Berg bra in i bilden. Men kanske fört efter EM.

- IFK Norrköping kan hamna i ett läge där man måste agera om Haksabanovic säljs, men då har man ju också råd med detta.

Ge oss det icke uppmärksammade så här långt. Kan du ringa in ett namn som vore ett fynd för allsvenska klubbar…

- Målskyttar behövs väl alltid och två svenskar som just nu inte spelar så mycket i sina klubblag är ju Branimir Hrgota (Greuther Fürth, kontrakt löper ut nästa sommar) och Alexander Jeremejeff (utlånad till Twente från Dynamo Dresden). Erfarna spelare som vet var målet står.

Rikard Norling till IFK Norrköping, hur kommer det att bli?

- Intressant. Räcker det? Inte? Först och främst blir det spännande att se om Norling plockar med sig sin man-mot-man-taktik som han var beredd att köra utför ett stup med i AIK. Skrotar han den så är det ju ett duktigt lappkast, och inte så Norling-likt.

- Att Norling är ett Peter Hunt-namn är sedan länge känt, men vad händer om Hunt röstas bort på årsmötet nu? Hursomhelst, jag är glad över att Rikard Norling är tillbaka i allsvenskan. Det blir sällan tråkigt då.





