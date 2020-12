Blåvitt kan få vänta ytterligare på Svensson - uppges nära Kina-klubb

Gustav S

Flera hemvändare till IFK Göteborg i år: Pontus Wernbloom, Mattias Bjärsmyr och Sebastian Eriksson kom hem till Blåvitt under sommaren.

Många IFK-anhängare har hoppats att Gustav Svensson ska göra samma sak. Svensson har precis avslutat säsongen i MLS, där hans Seattle Sounders gick till final den 13 december. Finalförlust mot Columbus Crew, och det var Svenssons sista match i den amerikanska proffsligan.

MLS-kontraktet har gått ut, och den 33-årige landslagsmittfältaren vill förr eller senare hem till Blåvitt.

– Jag vill avsluta min karriär i Blåvitt, men det är inte bara upp till mig heller, sade han till GT 12 december.

Men nu kommer uppgifter om en annan destination än Göteborg för Gustav Svensson. Kinesiska Titan Sports twittrar att Svensson är nära en flytt till Guangzhou i den kinesiska högstaligan. En klubb han varit i tidigare (2016).

Guangzhou City(R&F) are close to sign Gustav Svensson, whose contract with Seattle Sounders will expire soon. The Swedish defender played for Guangzhou R&F in 2016 as a linchpin player. Their targets also involve Everaldo (Kashima Antlers) and Guilherme (Göztepe, Turkey). pic.twitter.com/Z9vAbv4Fvr