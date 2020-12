Fick starta mot Feyenoord - svenska talangen kliver fram i Holland

En svensk 19-åring tar allt mer plats i holländska Eredivisie - Rami Hajal har fått chansen i elva matcher i Heerenveen under hösten, och i förra veckan startade han mot Feyenoord.

– Jag har jobbat hårt för det, säger Hajal.

En relativt okänd svensk mittfältstalang är på väg att etablera sig i Holland.

Heerenveen köpte loss Rami Hajal från Falkenberg sommaren 2018, och han var då tänkt för den holländska klubbens U19-lag inledningsvis.

Men redan första säsongen satt då 17-årige Hajal på bänken i Eredivisie, och säsongen 2019/2020 kom debuten i holländska högstaligan. Fem inhopp under andra säsongen i Holland.

Den här hösten har Hajal fått elva matcher med Heerenveen. Dagen innan julafton startade han borta mot storklubben Feyenoord. Ännu inte 20 fyllda (fyller i sommar) så börjar han etablera sig på högsta nivå i Holland.

Hajal är själv inte överraskad över hur snabbt han fått chansen.

– Nej, överraskad skulle jag inte säga. Jag har jobbat hårt för det. När jag väl fått chansen så har jag tagit den. Jag ångrar inte att jag tog steget hit, säger Hajal till FotbollDirekt.se.

– Jag tror det har att göra med att jag tror på mig själv. Utifrån ser det kanske ut som att det bara gått uppåt hela tiden. Men man har interna motgångar kan man säga. Det kanske inte syns utåt, men det går inte bara uppåt. Det handlar om hur man klarar det, tar man det på rätt sätt så lär man sig av motgångar. Ibland hamnar man i formsvackor, tyngre perioder. Man måste hantera det på rätt sätt och gå vidare. Det tycker jag att jag gjort.

Rami Hajal berättar att han fick börja träna med Heerenveens a-lag redan efter 1,5 månad i klubben.

– Sedan var det sakta med säkert ,det rullade på. Man fick hoppa in. Det var inte så att man kastades in i det utan de visste vad de gjorde. Man har fått komma in i det, steg för steg. Det är mycket offensiv fotboll, mycket man-man. Sedan har jag inte spelat på högstanivån i Sverige, så det är svårt att jämföra. Men det känns som mer offensivt, helt klart.

– Men det är klart det är ett stort steg på alla sätt och vis. Klubben, tränarna, träningarna, faciliteterna... allt är mer professionellt här.

Heerenveen är en klassisk svenskklubb med mängder av spelare som kommit in från allsvenskan genom åren. Marcus Allbäck och Stefan Selakovic firade stora framgångar i klubben för 15-20 år sedan. I dag är det Hajal och tidigare Blåvitt-talangen Benjamin Nygren i a-laget.

– Allbäck och Selakovic, det är de man snackar om här. Och Arber Zeneli förstås, som var tills nyligen. Det har varit mycket svenskar här, mycket skandinaver. Det finns många likheter med Sverige, det känns ganska likt.

Hur är staden, allt runtomkring?

– Väldigt fin, men ganska lugn, inte så stor, inte så mycket att göra. Vilket kan vara bra, för då har man fokus på fotbollen. Det kretsar mycket kring fotbollen här.

Staden Heerenveen har drygt 40 000 invånare, och SC Heerenveens hemmaarena tar 26 000. Hajal hann spela på den med publik innan coronan kom.

– Riktigt fin, faktiskt. Det är fantastiskt stämning, speciellt när det är fullsatt. Vi mötte Ajax hemma och då var det fullt, det var fantastiskt. Man saknar det nu när det är corona, hoppas att publiken snart är tillbaka.

Rami Hajal hann aldrig komma upp i Falkenbergs a-lag innan han lämnade. Två träningar med a-laget var allt innan flyttlasset gick till Holland efter ett imponerande provspel.

Han känner själv att han tagit stora steg sedan flytten:

– Ja jag har blivit lite mognare i mitt spel. Spelförståelsen har förbättrats. Man har lärt sig en del taktiskt, hur man rör sig på planen. Sedan har man varit tvungen att höja sig på alla plan, för att kunna anpassa sig till a-lagsfotbollen. Men det är främst spelförståelsen och det taktiska.

– Min inviduella målsättning nu är att etablera mig på allvar, spela så mycket som möjligt och ta en startplats. Det är vad man vill få ut av den här säsongen.

U21-landslaget, känns det som ett rimligt mål med tanke på att du spelar i Eredivisie?

– Det är såklart ett mål, men det är inget jag kan ta beslut om. Jag spelar på och gör så gott jag kan i klubben här så får vi se bara.