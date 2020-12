Inte en enda AIK-värvning - sportchefens svar på nyårsafton

Flera allsvenska storklubbar har varit aktiva på transfermarknaden. Men hos AIK är det väldigt tyst. Klubben behöver sälja för att kunna köpa och sportchefen Henrik Jurelius understryker den bilden på nyårsafton.

– Vi tittar ständigt på truppens utformning för att ställa starkast möjliga lag på planen och ha en utvecklande träningsverksamhet. Men måste så klart anpassa oss efter det intäktsbortfall som blivit en direkt konsekvens av pandemin, säger han.



AIK behöver sälja för att kunna göra större saker på transfermarknaden under 2021. Det är raka besked som finns sedan flera månader tillbaka från vd Björn Wesström.

Av de försäljningsbara spelarna är det framförallt Paulos Abraham, 18, och Eric Kahl, 19, som lockar intresse från europeiska klubbar.

Men AIK har satt höga prislappar på båda spelarna och ännu har ingen budgivare matchat dessa. Något som enligt FD:s källor gör att AIK hittills valt att avvakta med spelarförvärv.

I dag är det nyårsafton och hittills har AIK bara meddelat om spelare ut och ett par kontraktsförlängningar. Sportchefen Henrik Jurelius ger en bild av situationen och tystanden från AIK.

Nyår och ännu inget klart nyförvärv till AIK. Hur mycket påverkar det dig att ni är beroende av att först sälja spelare för att kunna rekrytera?

– Det är ingen nyhet att det är annorlunda tider för både idrottsklubbar och företag med anledning av pandemin, detta har varit verkligheten sedan åtminstone i våras då Svenska cupens slutspel och Allsvenskan sköts upp. Vi tittar ständigt på truppens utformning för att ställa starkast möjliga lag på planen och ha en utvecklande träningsverksamhet. Men måste så klart anpassa oss efter det intäktsbortfall som blivit en direkt konsekvens av pandemin, svarar Jurelius via mejl.

Är det frustrerande för dig att tvingas vänta?

– Det är generellt en frustrerande tid p g a pandemin och de följder som följt i dess spår. Jag tror inte att det finns en idrottsledare som inte har fått anpassa sitt arbete i och med detta, men det är så det ser ut nu och vi anpassar oss till det. Sen ska vi komma ihåg att vi med anledning av det utsatta tabelläget under sensommaren skrev kontrakt med fem spelare under hösten 2020 vilket är ganska många i ett transferfönster mitt under säsongen och de spelarna har kontrakt som i de flesta fallen löper över flera år.

– Som konstaterades i samband med dessa transfers så kommunicerades även att detta skulle påverka budgeten för vinterns transferfönster. Ett stort fokus under 2021 kommer givetvis ligga på att fortsätta utveckla det som vi skapade under hösten och ta kloka beslut som gör oss starkare kortsiktigt och långsiktigt.



– Men som sagt, en frustration över mycket 2020, men ser också fram emot en försäsong med bra förutsättningar för träning och sen genomsyrar det nog alla att det finns en stor vilja att visa att vi kan prestera mycket bättre än vad resultatet visade 2020.

Har det inkommit några nya bud på Eric Kahl och Paulos Abraham?

– Med tanke på hur bra de var under sina debutsäsonger i klubben så hade jag varit mycket förvånad om det inte hade varit ett stort intresse kring dessa spelare. Eventuella bud på AIK-spelare värderas alltid, men buden i sig är inget som vi kommunicerar externt.

Flera namn har lämnat, samtidigt som du tidigare varit tydlig med att ni hade en för stor trupp 2020. Hur många nya spelare planerar ni för just nu?

– Som du nämner så avslutade vi säsongen med en riktigt stor trupp, en för stor trupp för att alla skulle kunna känna att de var nära en plats i startelvan eller på bänken, men vi kände ett behov av att utöka truppen i augusti 2020 och det bidrog då givetvis till en utökad trupp. Vi har efter säsongen tagit beslut om att inte förlänga kontrakten med ett antal spelare och tacka dem för tiden i klubben just för att anpassa truppen inför 2021 och skapa en stark konkurrenssituation där alla ska känna att de är nära den åtråvärda startelvan.

– Vi har även förlängt med Sebastian Larsson och Budimir Janošević samt kommit överens med Mjällby AIF om en utlåning av målvakten Samuel Brolin under hela 2021.

Finns det någon/några positioner som är mer prioriterade än andra?

– Vi känner att det finns en bra bredd i truppen, men vi tittar även på spelare som skulle addera kvalitet till truppbygget.

Robert Lundström har ännu inte kritat på något nytt avtal. Har han erbjudits en förlängning eller går ni skilda vägar?

– Så fort något är klart gällande truppnyheter så kommunicerar vi det i våra kanaler.

Är det korrekt att ni är intresserade av Jetmir Haliti i J-Södra?

– Som vanligt så spekulerar jag inte i eventuella nyförvärv eller försäljningar. AIK Fotboll kommunicerar via de officiella kanalerna när något är klart, både gällande spelare som lämnar och som ansluter.

