Idel segrar för Bajen ifjol – men AIK underskattas inte: ”Aldrig”

STOCKHOLM. Tre derbyn mot AIK ifjol. Tre segrar, tio gjorde mål och noll insläppta.

Hammarbys facit mot AIK är starkt, men trots det tar man inte enkelt på dagens uppgift.

– Vi räknar med att få en ganska tuff match mot AIK, säger Martin Sjögren till FotbollDirekt.

13:00 denna lördag är det dags för säsongens första derby mellan AIK och Hammarby.

Gnaget tar emot Bajen på Skytteholm och det är en taggad bortalagstränare FotbollDirekt har pratat med inför matchen.

– Kul med första derbyt, BP med alla respekt men det här är det första riktiga Stockholmsderbyt om vi ska kalla det så, säger Martin Sjögren till FotbollDirekt och fortsätter:

– Vi hade ett väldigt bra record förra året, där vi både hade bra prestationer men framförallt bra resultat i dem matcherna. Så det ska bli kul att få tampas i ett derby igen.

Just apropå Hammarbys facit mot AIK ifjol.

Stockholmsklubbarna ställdes då mot varandra vid tre tillfällen. Hammarby vann samtliga matcher, gjorde tio mål framåt och släppte in noll bakåt.

Fjolårets facit verkar dock inte vara något man tittat på speciellt mycket inför dagens match.

– Förra året är förra året, nu är det en ny säsong. AIK har förändrat en hel del, både i spelartruppen och i ledarstaben så de ser lite annorlunda ut i år, sen har de också förändrat lite under säsongen också. Så vi räknar med att få en ganska tuff match mot AIK, samtidigt är vi i bra form, det är bra tillfälle för oss att spela matcher som vi ser ut nu. Vi ska fortsätta att vara på den nivån som vi är nu och då är vi svårslagna, det självförtroendet har vi också med oss in i alla matcher som vi spelar just nu, så som sagt så är det bra tillfälle för oss att spela matcher, säger 48-åringen.

I och med fjolårsresultatet är det lätt att tänka sig att det finns risk för underskattning av AIK.

Så är dock verkligen inte fallet enligt Sjögren.

– Nej, alltså de här Stockholmsderbyn, man hamnar aldrig där i de matcherna.

– Sen är det alltid så att man går lite upp och ner under en säsong i förväntningar och förväntningsbild. Vi hade en liten dipp mot MFF borta där vi inte tyckte att vi presterade speciellt bra, men det handlade ju inte om att vi trodde att vi skulle gå ut och köra över MFF utan det handlade om att Malmö gjorde en ganska bra match, vi kom inte upp i nivå och vi gjorde om lite då det fanns lite skador in i den matchen.

Han fortsätter:

– Så jag skulle säga att vi har varit ganska bra på att inte tro att saker och ting ordnar sig, för det gör det inte utan vi måste jobba hårt och vi pratar mycket om det och jag tycker att vi visar upp det i matcherna. Vi lägger ner grundjobbet för att vi ska kunna prestera, för man måste jobba hårt först det kommer inte av sig självt och det tycker jag att den här gruppen är jäkligt bra på.

Så ingen risk för underskattning av AIK?

– Nej det skulle jag inte säga.

Avslutningsvis, vad tror du blir avgörande idag, du säger att AIK har gjort om en hel del, vad har ni sett både som ni kan utnyttja men som de kanske också gör bättre?

– AIK är stabila bakåt, det tycker jag, det är väl det som är den största skillnaden. Ännu så har de väl inte producerat jättemycket framåt i form av producerade mål. Så det är väl att de ser stabila ut bakåt, de har en backlinje uppsättning som gör att de kan se lite olika ut, men som också är bra defensivt. Det har väl varit AIK:s styrka hittills tycker jag och den har vi full respekt för.

– Samtidigt är nyckeln för oss att vi kommer upp i en prestationsnivå som är bra, gör vi det då är vi svårslagna, det vet vi om och det tycker jag att vi har visat. Så som det både känns och ser ut just nu så är det oerhört positiva känslor inför matcher och när vi gör det vi ska av grundjobbet så har vi ganska mycket vunnet. Det kommer att gälla även om vi kanske kommer ha mer av bollen än AIK så är det grunddelarna som blir viktigaste för att man liksom ska få förtjäna att anfalla, då gäller det att jobba hårt för att ta tillbaka bollen ifall man inte har den och det tycker jag att vi har gjort bra, vi har det framförallt i cupmatchen mot Rosengård och i matchen mot Häcken och vi ska fortsätta vara bra i det spelet.