Efter FD:s avslöjande - tar över superettanklubben

FotbollDirekt avslöjade att Mirza Jelecak var nära ny klubb, och att han var högt upp på Akropolis lista.

Den tidigare Siriustränaren bekräftade själv att han hade klart med nytt uppdrag:

– Jag har gjort klart med en klubb men det är inte officiellt ännu. Det blir nog det vilket dag som helst men fram till dess väljer jag att inte kommentera något, skrev Jelecak i ett sms till FD i lördags.

Nu presenterar Akropolis ny huvudtränare - och det är Jelecak.

– Akropolis IF är ett väldigt spännande projekt som jag är glad över att få ta mig an. Jag har följt Akropolis IF under deras framfart och fått en positiv bild av klubben, säger Jelecak till klubbens hemsida och fortsätter:

– För att gå från en ”kvartersklubb” som spelat vid Akalla BP till att sluta på en femte plats under sin första säsong inom svensk elitfotboll krävs något speciellt. Det är en bedrift som bara är möjlig hos en organisation som har hårt jobbande människor som brinner av passion för sitt lag.

