Direkt i träning med legendar - Petterssons tacksamhet mot Norrköping

Isak Pettersson lämnade IFK Norrköping efter tre succéfyllda år, där han bland annat utsågs till allsvenskans bästa målvakt två gånger.

I går blev det klart var karriären fortsätter för 23-åringen.

Pettersson har skrivit på för franska Toulouse. Här berättar han om klubbvalet, och första intrycken av Toulouse. Och han visar stor tacksamhet gentemot IFK Norrköping:

– Det har varit tre oförglömliga år, helt fantastiskt. Jag vill tacka tränare, spelare, allihopa. Det har varit klockrent. Ett extra tack till Maths Elfvendal (målvaktstränaren), utan honom hade jag inte suttit här i dag, säger han.

Här berättar Pettersson om sitt klubbval. Det fanns intresse från flera håll, men i slutändan var det ett enkelt beslut säger han.

– Jag kom ner hit i söndags. Jag kände att jag var ganska klar på vad jag ville, jag hade haft samtal med målvaktstränaren och presidenten här och allt kändes skitbra, säger han till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Det har varit intresse, men detta var det bästa kände jag. Jag har fått en väldigt bra bild av allting; arenan är skitfin, faciliteterna är bra, och stan är jättefin. En stor och jättefin stad, jag tror jag kommer trivas jättebra.

– Jag ville testa utomlands, ville testa något ute i Europa, om möjligheten kom upp. Det har varit snack fram och tillbaka, så dök det här upp som en möjlighet. Jag är väldigt glad att få testa detta, bra av min agent Jonas (Svensson) som löste det här.

Vad har klubben sagt till dig i samtalen ni haft?

– De sa att de hade kollat mig länge, scoutat mig och sett vad jag hade gjort i Norrköping. Och att de gillade vad de såg. Målvaktstränaren sade vad de gillade hos målvakter, och att jag passade in i vad de sökte efter. Så vi har haft lite sådant snack, han pratade om vad jag behövde jobba med och vad de gillar hos mig.

Vad har du haft för bild av Toulouse innan detta?

– Jag har inte vetat jättemycket mer än att det är en storklubb. När jag fick höra att de var intresserade kollade jag upp lite och då såg jag, "fan ligger de i andraligan. Det är ju en storklubb, de ska inte vara där". Jag visste att det var en storklubb och att det är en stor stad, den fjärde största i Frankrike.

Toulouse åkte ur Ligue 1 förra säsongen men satsar nu hårt för att ta sig tillbaka direkt, och man ligger just nu på direktplats upp till högstaligan.



Och på målvaktssidan finns en resurs att tillgå som går utanpå det mesta.

Isak Pettersson kommer delvis tränas av en målvaktshistoriens största, Fabien Barthez.

En legendar med en meritlista som bland annat innefattar VM- och EM-guld, Champions League-seger med Olympique Marseille och Premier League-seger med Manchester United.

Fabien Barthez karriär inleddes i Toulouse FC, och nu är 49-åringen tillbaka och tränar målvakterna i klubben på konsultbasis. Pettersson har redan kört ett pass med Barthez:

– Ja, precis, han kommer vara här till och från. Jag körde med honom idag på första träningen. En riktig legend, det är klart att det är coolt. Han kan nog komma med mycket erfarenheter och tips. Vi är ganska lika som målvaktstyper också, inga höghus utan explosiva och snabba. Så han kan säkert dela med sig av en hel del.

Isak Pettersson kom till IFK Norrköping från Halmstad inför säsongen 2018, och i Norrköping fick han direkt ett större allsvenskt genombrott, han utsågs till årets målvakt redan första säsongen med IFK. Pettersson känner stor tacksamhet gentemot klubben:

– Jag vill säga det: Tusen tack till Norrköping, till staden Norrköping, till IFK, till allihopa i stan och klubben. Det har varit tre oförglömliga år, helt fantastiskt. Jag vill tacka tränare, spelare, allihopa. Det har varit klockrent. Ett extra tack till Maths Elfvendal (målvaktstränaren), utan honom hade jag inte suttit här i dag, det kan jag säga.

Nu ser det ut som att Pettersson ersätts i Norrköping av en annan av allsvenskans främsta målvakter de senaste åren, Oscar Jansson.

– Han är skitduktig, jag tycker han är grym. Det är väl inget som är officiellt än? Jag har bara läst på Twitter, att det kan bli så. Men han är skitbra, det vore bra om det blir han.



För Pettersson är det nu direkt in i hetluften - han är direkt och konkurrerar i sin nya klubb. Första träningen är alltså redan avklarad och en debut kan komma att ske redan på måndag, i nästa ligamatch (mot Caen).

Landslaget och en plats i EM-truppen till sommaren, är det något du tänker på?

– Nej, inte direkt. Kommer det så kommer det. Jag tänker inte på EM nu, utan nu tänker jag bara på att komma in i gruppen, konkurrera fullt ut, vara så bra som jag kan vara. Om det blir så så är det fantastiskt, men just nu fokuserar jag bara på att komma in i laget och göra det bra här i Toulouse.

