Hammarbys besked: Anna Tamminen opererad

Anna Tamminen ådrog sig en fingerfraktur i vintras.

Denna har hon nu opererats för.

”Rehabträningen och läkningsprocessen väntas ta ungefär tre månader”, skriver Hammarby via klubbens hemsida.

Anna Tamminen ådrog sig en fingerfraktur när hon var iväg på landslagssamling med Finland i vintras.

Denna fraktur har nu finskan opererats för och på grund av det så väntar nu lång frånvaro.

”Under en landslagssamling i vintras drabbades Anna Tamminen av en fingerfraktur, en skada som besvärat henne under vårsäsongen. Hammarbys medicinska team gjorde i samråd med specialister bedömningen att operation krävdes för att få bukt med problemet och under måndagen genomfördes ett lyckat kirurgiskt ingrepp. Rehabträningen och läkningsprocessen väntas ta ungefär tre månader”, skriver Hammarby via sin hemsida.

Under stora delar av vårsäsongen var det istället Moa Edrud som vaktade Hammarbys mål, inför den stundande höstsäsongen så har även den svenska landslagsmålvakten, Emma Holmgren, plockats in av Bajen.

