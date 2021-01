Kan lämna Norrköping trots allt - uppges bli "Designated player"

Sead Haksabanovic vill lämna IFK Norrköping. Men klubben har hittills sagt nej till alla bud som kommit in på 21-åringen. Nu uppges en flytt ändå vara på gång, till New York Redbull i MLS.



Det var strax innan jul som Sead Haksabanovic för första gången uttryckte sin önskan om att lämna IFK Norrköping, detta för FotbollDirekt.



– Jag vet att det finns stort intresse för mig i utlandet och det går ihop med de sportsliga målen jag själv satt upp. Jag vet dessutom att det kommit in konkreta bud från utlandet som ligger på bordet. Nu är det upp till klubben att säga sitt och försöka förhandla fram en deal, sade Haksabanovic till FD.

Än så länge är Norrköpings rekordköp (26 miljoner) kvar i klubben, men hans frustration över hur Peking-ledningen tackat nej till allt har visat sig, och han har öppet kritiserat ordförande Peter Hunt, som ska ha behandlat honom "som luft och utan respekt" (detta för Expressen).

Nu kan den utlandsflytt han är ute efter ändå vara på gång. New York Redbull i MLS uppges nu slutförhandla med Norrköping om Haksabanovic. Detta enligt The Athletic-journalisten Kristian Dyer. Enligt Dyer så skulle Haksabanovic bli s k "Designated player" (gå utanför lönetaket) i New York Redbull:



Hearing, per source, that things are trending well with #RBNY & Montenegrin international Sead Haksabanovic (current club is Norrkoping).



Two clubs are in "final negotiations" per source. No deal yet but optimism. Would be a DP.