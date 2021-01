JUST NU: Kliver in i AIK:s tränarstab bredvid Grzelak

Nyligen blev det klart att Patric Jildefalk lämnar AIK. Den mångårige Gnaget-tränaren tar över som ny huvudtränare i Jönköpings Södra efter Andreas Brännström.

Nu presenterar AIK en ersättare. 39-årige Andreas Janmyr kommer in i Jildefalks ställe. Janmyr som har en bakgrund som matchanalytiker på SvFF. De senaste tre åren har han jobbat för förbundet och han har då haft med Bartosz Grzelak när denne var assisterande förbundskapten i U21-landslaget.

AIK:s sportchef Henrik Jurelius kommenterar rekryteringen:

– Det känns väldigt bra att välkomna Andreas till vår ledarstab och till AIK Fotboll. I Andreas ser vi en mycket kompetent fotbollsperson som vi hoppas kommer bidra till vår utveckling av både laget och individerna. Det känns tryggt att Bartosz och Andreas har jobbat ihop tidigare vilket minskar startsträckan för Andreas in i vår verksamhet, säger Jurelius till AIK:s hemsida.

Andreas Janmyr är glad att komma till AIK - en klubb han jobbat nära tidigare:

– Det ska bli kul att jobba ihop med Bartosz igen och få komma in i vad som känns som ett väl fungerande team. Jag ser fram emot att få vara en del av den resa som påbörjades under hösten och hoppas bidra till teamet i och med mina erfarenheter från högsta internationella nivå efter många givande år med landslagen. Jag har jobbat nära AIK stora delar av min karriär och hade det inte varit för en tränarutbildning som AIK höll för samarbetsföreningar under mitt första år som tränare hade jag nog inte jobbat med fotboll idag. Jag är glad och tacksam för den här chansen och ser fram emot att få börja jobba. Jag vill även tacka Svenska Fotbollförbundet för möjligheten att jobba med dem under många fina år, säger Andreas Janmyr.

Matchrapporter: Stark insats när AIK tog poäng borta mot Elfsborg 1–0-seger för Kalmar mot AIK – Erik Israelsson matchhjälte Obesegrade i nio matcher i rad – men mot Örebro kom förlusten