"Klart det finns plats för Paulsen - men finns pengarna?"

Är 31-årige Jon Gudni Fjóluson tillräckligt för att styra upp Hammarbys svaga försvarsspel? Eller bör Bajen göra allt för att få in Björn Paulsen också?

FD:s chefredaktör Mathias Lühr ger sin syn på Hammarbys försvars- och målvaktsuppsättning.

– Jag skulle ljuga om jag sa att mittbackspositionen i Hammarby är något som imponerat på mig under den senaste säsongen, säger han.

47 insläppta mål på 30 matcher. Är Jon Gudni Fjóluson lösningen på Hammarby försvarsproblem?

– Nej, men det kan vara en pusselbit på vägen. Alla vet - jo, faktiskt alla vet - att försvarsspel är ett kollektivt uppdrag, och där gjorde Hammarby inte jobbet under 2020 på ett sätt som motsvarade förväntningarna för en guldaspirant, säger Lühr.

AIK var i en liknande situation men tog in två absoluta allsvenska toppnamn i Papagiannopoulos och Lustig. Räcker verkligen enbart Fjoluson för Bajen ?

– Jag skulle ljuga om jag sa att mittbackspositionen i Hammarby är något som imponerat på mig under den senaste säsongen. David Fällman, Mads Fenger och Richard Magyar är alla kompetenta allsvenska mittbackar, men det är ingen som riktigt klivit fram som en klippa och pådrivare - en viktig hörnpelare, helt enkelt - som man vill se en veteran göra på den positionen.

Vad var just största bekymret i fjol defensivt ?

– Det är lätt att peka ut mittbackar som en stor anledning, men - som sagt - att spela försvarsspel är en uppgift för alla spelare på planen.

– Sen tycker jag att Simon Sandberg hade en direkt svag säsong sett till vad man förväntade sig av honom efter det fina 2019. Till vänster i backlinjen dribblade man lite med olika spelare, vilket inte är optimalt det heller - men jag kan gilla framtiden i Mohanad Jeahze. Veteranmålvakten David Ousted var heller inte tryggheten själv, vilket givetvis påverkar övriga delar av laget på ett mindre bra sätt.

– Det handlar ju om för tränarduon Stefan Billborn och Joachim Björklund att finna en balans mellan en frejdig offensiv (som inte heller var så jättefrejdig under 2020) och en stabilare defensiv. Då är det inte fel att ha Astrit Selmani och/eller Gustav Ludwigson längst fram att ange tonen i försvarsspelet.

Ge oss vilka du försvarsmässigt just nu vill se starta för Hammarby.

– Jag tycker de tre etablerade mittbackarna man hade i fjol är relativt jämbördiga, så där har jag inga synpunkter när det kommer till att para upp med Fjóluson. För visst har man värvar islänningen för att spela?

– Sandberg till höger måste känna flåset av någon för att lyfta sig, kanske Tim Söderström som vikarierade fint på vänsterbacken emellanåt i fjol. Till vänster är det Jeahze som ska matchas.

Hur ser du på målvaktssidan ?

– Medioker allsvensk klass. David Ousted blandade och gav lite för mycket för min smak. Är man 35 år gammal så ska man inte göra de misstag han stod för under 2020. Davor Blazevic är en okej back up. Men här ser jag en position som Bajen skulle kunna förstärka, om nu inte Ousted går ut och är tryggheten själv under 2021.

Finns det plats i startelvan för Björn Paulsen och i så fall på vilken position?

– Klart det finns, men finns det pengar? Mittback skulle ju vara hans position, och Hammarby skulle då även få in en poängspelare.

Fotnot: Bajensupportrarna genomför just nu en swishkampanj för att finansiera en värvning av Paulsen. Något FD har rapporterat om här.

Matchrapporter: Erik Björndahl och Andreas Skovgaard avgjorde hemma mot Hammarby Christoffer Nyman avgjorde när IFK Norrköping sänkte Hammarby Hammarby lyfte sig i andra och fixade kryss hemma mot Malmö