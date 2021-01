För dyr - Red Bull uppges dra sig ur Haksabanovic-affären

– Jag är superbesviken och ledsen när jag hör att min ordförande kallar mig för loser och rökt. Vill du veta mer får du fråga honom om han nu svarar i telefon, det har han varit riktigt dålig på de sista två-tre veckorna, sa han till Expressen den 11 januari.

Sedan dess har New York Red Bulls blivit konkreta i sitt försök att köpa loss nyckelspelaren.

– Det finns ett stort intresse och ett konkret intresse från en stor koncern och fotbollsfamilj. Jag vill dit, punkt slut, och det vet IFK om. Inget har ändrats, sa Haksabanovic.

Men nu kommer uppgifter som tyder på att affären spricker. New York-baserade journalisten Kristian Dyer skriver att spricker. Norrköping vill ha fem miljoner dollar, runt 40 miljoner kronor, medan MLS-klubben inte vill lägga mer än 30 miljoner.

Hearing, per source, that the transfer talk between #RBNY & Norrkoping over Montenegrin international Sead Haksabanovic is off.



Swedish club asking for over $5 million. RBNY would not offer that high ($4 million ballpark offer). Player was ready to make switch to MLS.