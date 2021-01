Oväntade AIK-namnet som imponerar mest: “Har sett väldigt het ut”

FRIENDS ARENA. Efter den tunga starten på säsongen valde AIK att göra flertalet förändringar under sommaren. Bartosz Grzelak tog över och fyra spelare plockades in. En av spelarna var Filip Rogic, som var med och bidrog till att AIK började klättra i tabellen.

– När det väl började gå bra kände man att vi inte kunde förlora, säger Rogic.

Under hösten var AIK ett av allsvenskans formstarkaste lag och det slutade med en åttonde plats i tabellen, trots att man låg på kvalplats efter att halva serien var spelad. Filip Rogic tror att det fanns flera anledningar som låg bakom vändningen.

– Dels tror jag vi nya spelare kom in med kvalité och ny energi. Sen kom ju Bartosz in lite tidigare än oss med en ny röst. Sen tror jag vi bestämde oss att vi måste göra det här tillsammans och ta en match i taget. Med några kämpainsatser tog vi oss ur den där negativa trenden, säger han innan han börjar prata om de avslutande matcherna under säsongen.

– Sen sista tre matcherna kändes det som att vi gjort jobbet och vi var lite i ingenmansland. Så vi började utveckla inför i år med vår spelmodell och hur det ska vara inför den här säsongen. Vi kände att vi hade extra tid där, så då kanske inte resultaten blev lika bra som innan. Men vi lyckades få ett kryss där i sista matchen ändå, så vi får väl ändå vara nöjda med hur det såg ut från början och att det ändå blev okej.

Nu får mittfältaren vara med från start men han har inte haft de bästa förutsättningarna.

– Jag fick ju corona i slutet av säsongen så jag var sjuk i tre veckor. Sen hade vi en inplanerad operation i slutet av december, så jag kör inte helt fullt. Men snart är jag där. Jag körde fullt igår och lite mindre idag. Så det känns bättre och bättre, jag är inte helt där än men jag kommer vara där snart, säger Rogic.

Sedan han anslöt till klubben har Rogic främst använts som en av tre innermittfältare. Efter hans elva framträdanden under sitt första halvår noterades han för ett mål och två assist. Det återstår dock att se på vilket sätt Rogic ska användas under 2021.

– Vi har faktiskt haft såna spelarmöten med tränaren, men jag och han har inte hunnit haft vårat än. Men jag tror jag är ganska säker på hur han vill använda mig. Sen kan ju allting förändras, jag är ganska flexibel på mittfältet. Ibland får man en defensivare roll och ibland en lite offensivare roll. Så det är liksom inga konstigheter. Den positionen man får för just den matchen och där vi har störst chans att vinna så det är bara acceptera sin roll och göra det bästa man kan, säger Rogic.

Var trivs du bäst?

– I en mittfältsroll, om man kallar det med siffror, en åtta liksom. Jag är inte den defensiva men jag är inte den renodlade tian heller. Någonstans centralt där jag får springa mycket upp och ner i båda boxarna.

När lag presterar dåligt och byter tränare brukar man ofta leta efter en tränareffekt. I AIK:s fall dröjde det några matcher innan det lossnade, men till slut började resultaten ticka in för Grzelak. Rogic påpekar att tränarens största styrka var att lyfta moralen i gruppen.

– När jag kom in var han väldigt motiverande för spelartruppen och väldigt drivande så han pushade hela spelartruppen så att vi skulle ta oss ut från det där. Och i vår sits var det inte så mycket om vilken taktik vi skulle spela och så, utan vi behövde vinna dueller och försvara. Allt var det kollektiva. Sen på slutet när vi väl tagit oss ut från den bubblan började han visa sina taktiska idéer både offensivt och defensivt, med rotationer i anfallsspelet och så. Han är en väldigt intressant tränare som jag tror kommer göra bra med oss här framöver.

På lördag väntar AIK:s första match för året när Vasalund kommer på besök till Friends Arena. Efter ett par veckors försäsongsträning är det två något oväntade namn som imponerat mest på Filip Rogic.

– Jag tycker Stefan Silva sett väldigt het ut faktiskt. Bojan (Radulovic) har varit väldigt intressant. Sen är det många unga spelare som tagit kliv sen förra året när jag kom. Vi har ju en del unga spelare som jag tror kommer ta stora kliv i år. Sen har jag inte varit med så mycket, men av det jag sett skulle jag säga att Stefan och Bojan sett bra ut, säger mittfältaren.

Inför säsongen 2021 siktar AIK på att ta sig tillbaka till toppstriden av allsvenskan. Rogic är hoppfull om att klubben kan infria förväntningarna.

– Självklart vill jag ju vara en av de bästa spelarna i laget som driver det här laget framåt. Jag kom inte hit för att vara någon average. Jag vill vara med och hjälpa laget mot framgångar det är därför jag är här. Så målet är att spela så bra som möjligt så att vi ska kunna ta en topplacering, och om vi når det så tror jag mina prestationer måste vara bra.

NILS RAHM