Portugals tuffa dag: ”Det gör väldigt ont”

Under gårdagen klev Portugal in i EM-turneringen mot Spanien.

Portugal förlorade sin EM-premiär med 5–0, men allt under dagen nåddes laget av det tragiska beskedet att Diogo Jota hade avlidit.

– Vi blev informerade när vi åt frukost. Det var en ledsam stund för oss alla, säger kaptenen Carole Costa till SVT Sport.

Under torsdagskvällen spelade Portugal mot giganterna Spanien. De regerande mästarna Spanien var en för tuff uppgift för Portugal när Spanien vann med 5–0. Men fotbollen var sekundär efter det tragiska beskedet laget och hela fotbollsvärden nåddes av under torsdagsmorgonen. Diogo Jota och hans bror André Silva hade dött efter en bilolycka.

Fler spelare berättar om den tragiska och tuffa dagen efter att ha nåtts av nyheten.

– En fruktansvärd dag att spela fotboll helt ärligt. Det gör väldigt ont. Han var så glad och snäll, säger Jessica Silva.

Diogo Jota var intresserad av damfotboll och hade en speciell relation till damlaget.

Inför matchen hölls en tyst minut för att hedra Jota och hans bror. Även matchen mellan Italien och Belgien tidigare på kvällen startades med en tyst minut.