Trots intresset för talangen: "Ska inte lämna nu"

Isak Bergmann Johannesson blev omgående en allsvensk profil den senaste säsongen trots sin ungdom, 17 år ung. Hans framfart gjorde att det direkt uppstod flyttrykten och att Norrköping kunde sälja honom dyrt. Islänningen har dock inga som helst planer på att lämna "Peking".

- Jag har alltid sagt det. Det var något som skrevs i media att jag inte skulle bli kvar men jag har aldrig sagt att jag ska någonstans. Jag är klar över att jag ska ta den här säsongen med Norrköping och jag tycker att det är väldigt spännande med det nya ledarteamet, säger Bergmann Johannesson till Norrköpings Tidningar.

2019 anslöt Isak Bergmann Johannesson till IFK Norrköping som 16-åring. Då blev det bara ett enda inhopp.

Den senaste säsongen kom dock det stora genombrottet när han som 17-åring spelade 25 matcher från start och gjorde tre inhopp och stod dessutom för tre mål framåt.

Och det fick förstås till följd att det uppstod flyttrykten kring islänningen. Bland annat var RB Salzburg intresserade men Bergman Johannesson känner att han inte har någon större lust att lämna IFK Norrköping.

- Ja, det var någon på Island som sa det, men som sagt, jag har aldrig tänkt att lämna Norrköping nu. Det känns jättebra här, säger han till Norrköpings Tidningar.

- Jag ska fortsätta utvecklas här och göra en bättre säsong än förra året.

Och han känner just nu att han har tålamodet att stanna kvar i Norrköping trots intresset som finns runt honom.

Vi på FotbollDirekt fick uppgifter under senhösten att Norrköpings prisbild är omkring 50-75 miljoner kronor för islänningen.

- Jag är bara 17 år, blir 18 i mars, och det är ingen stress. Jag kan bli bättre här och, som du säger, jag har tålamodet för att nå toppen men det är ingen stress att dra någonstans just nu.

Den fotskada han haft har läkt, även om han ännu inte kan träna för fullt, skriver Norrköpings Tidningar.

- Det är bra nu, jag har haft problem med fotleden, men det är internmatch på lördag så det är bara en försiktighetsgrej att inte gå från noll till hundra direkt,





Jag ska fortsätta utvecklas här och göra en bättre säsong än förra året.

Matchrapporter: Anthony van der Hurk tvåmålsskytt för Helsingborg i segern mot Norrköping Christoffer Nyman avgjorde när IFK Norrköping sänkte Hammarby Christoffer Nyman fixade segern för IFK Norrköping i matchen mot Falkenberg