Doldisen fick sitt genombrott 2020 - men vill ännu mer

Nykomlingen Varberg var ett av allsvenskans stora utropstecken under 2020.

Det mest omtalade namnet, Astrit Selmani, värvades till Hammarby för mångmiljonbelopp. Kvar är dock Gustaf Norlin, som överraskade många i sin debutsäsong i högsta serien.

– Jag kommer från division 1 och att då göra tvåsiffrigt antal i poängkolumnen är väl helt okej, säger Norlin i en intervju med FotbollDirekt.





I mars 2018 värvades en 21-årig Gustaf Norlin till division 1-klubben Skövde AIK. Där gjorde han två säsonger främst som central mittfältare innan han plockades in av Joakim Perssons Varberg. Tränaren hade följt Norlin under en tid och det räckte med ett par samtal för att få till en övergång.

– Han hade kollat ett par matcher tidigare innan jag träffade honom första gången. Och så möttes vi upp och tjötade mest. Det var ju lite mer för att han ville se hur jag var som människa och person. Vi pratade mest gamla anekdoter från hans karriär och min karriär och sen någon vecka senare åkte jag ner till Varberg och kritade på kontraktet, så det gick ganska snabbt. Men med facit i hand så blev det ju väldigt bra, säger mittfältaren.





Och Norlin fick en succéstart i sin nya klubb. På de tre första omgångarna gjorde mittfältaren mål mot de båda skånska storklubbarna Malmö FF och Helsingborg. Han berättar om känslan efter sitt mål i premiären:

– Jag tror det är ett misslyckat inkast till en början från en Helsingborg-försvarare. Sen plockar Selmani upp den bollen och jag kilar iväg i djupled och får en bra pass. Sen smäller jag dit den på ett tillslag. Just i det momentet önskade jag såklart att det var publik på plats, men nu var det som det var. Och att göra mål är alltid lika jävla kul, oavsett om det är träning eller match. Det var en jättehärlig känsla, säger Norlin.





Varberg tippades att komma sist av många experter inför säsongen 2020. Nykomlingen från Superettan hade inte många välkända namn i truppen och tränare Joakim Persson uppmärksammades för att rotera sina spelare flitigt. I samband med rotationerna flyttades Gustaf Norlin runt på många olika positioner.

– Vi har ju ett speciellt spelsystem. Det kanske jag inte får säga här för Persson, skrattar Norlin.

- Men jag spelar halvt tia, halvt ytter kan man säga. Lite flytande roll. Det är väl så jag spelade mestadels förra säsongen, säger han innan han fortsätter att berätta om skillnaden mellan hans nuvarande och dåvarande tränare:

– Persson kräver ju att man jobbar lite hårdare. Det är prio ett med defensiven, man måste ta varenda jävla meter man orkar. Sen så är det klart att man skulle helst vilja vara spelfördelaren men så säger väl 95 procent av fotbollsvärlden också. Man får ta det man får kan man säga.





Norlin tog alltså steget direkt från division 1 till allsvenskan. Precis som med många av hans lagkamrater visste inte den breda massan särskilt mycket om honom. Underskattningen från folk utifrån tror han kan ha gynnat Varberg.

– Det var jävligt inspirerande och roligt att få komma upp och kriga mot de lite större lagen direkt. Det blir ju så med smålagsmentaliteten eller småstadsmentaliteten som vi har här, och så går man upp mot de lite större lagen som sagt. Då kunde vi slå underifrån. Det var ju ett väldigt bra sätt att ta sig an dem matcherna, så det kändes bra, säger Norlin.

Hur var skillnaden mellan division 1 och allsvenskan?

– Ja alltså det är klart det är skillnad. Framför allt skillnad på kvalité och tempo. Men samtidigt så är det samma spel vi spelar. Oavsett vilken division, håller man så håller man. Jag tycker ändå att skiftningen gick någorlunda smidigt. Det är klart det var tuffare i början än vad det var i mitten av säsongen. Men det kändes ändå som att den övergången gick ganska smidigt.





Mittfältaren levererade såväl mål som assist. Men hur många det blev 2020 råder det lite delade meningar kring. Enligt Svenska Fotbollsförbundets hemsida noterades Norlin för fem mål och lika många assist. Men han har lagt märke till att det finns olika uppgifter.

– Ja det är väl fem plus fem jag hört oftast. Men ibland är det fem plus sju, och ibland är det fyra plus sju, så jag vettefan. Det är lite olika bud varje gång. Du får sätta vad du vill, det beror på vad du tycker jag är värd haha, säger Norlin.

Är du nöjd med de siffrorna?

– Ja, alltså, både ja och nej. Jag ser mig själv som en spelare som alltid kan eller bör göra mer. Så man rannsakar sig själv efter både match och träning. Men med facit i hand känner jag att jag kunde gjort mer, eller mycket mer till och med. Samtidigt får man tänka att jag kommer från division 1 och gör min första säsong i allsvenskan och att då i alla fall göra tvåsiffrigt i poängkolumnen är väl helt okej.





Om Varberg på förhand hade ont om profiler på planen så hade de sannerligen det inte på tränarsidan. Joakim Perssons agerande under och efter matcher blev ofta uppmärksammade 2020. Hans högljudda och utåtriktade ledarskap skapade flertalet rubriker. Gustaf Norlin menar att tränarens höga kravställning var avgörande för framgångarna förra året.

– Han är härlig och skojig utanför fotbollen men sen när man kliver på planen då är det allvar. Och gör du inte det han vill att du ska göra, då har du inget att göra i hans lag. Så det gäller att ge hundra procent och försöka ta in det han säger. Det är en tränare som kräver väldigt mycket, men det har ju visat sig vara ett vinnande koncept hittills. Jag tror inte han har någon plan på att ändra det sättet, säger han.

Vad är hans största styrka som tränare?

– Det är väl att motivera oss spelare. Som i år, ny omsättning igen på spelarsidan och ganska många nya ansikten in. Men jag tycker ändå man märker att han får in "goet" och moralen som krävs för att spela i Varberg. Så hans största attribut är väl att kunna motivera oss och ge oss extra tändvätska inför match.





Varberg som lag överraskade många men det var framför allt en spelare som stack ut. Astrit Selmani gjorde 15 mål och sex assist, vilket senare ledde till att han blev köpt av Hammarby för drygt åtta miljoner kronor. Norlin är inte förvånad att övergången blev av.

– Nej, det är väl en bra övergång för alla parter. Jag tycker Astrit tar ett bra steg. Han kommer till ett lite större lag i Sverige och kan fortsätta utvecklas där. Sen så är det såklart att det vill till att vi hittar en bra ersättare, eller hittar en ur egna leden så vi kan jobba därifrån. Och det är klart jag skulle velat spela med Astrit här någon säsong till. Men han gjorde en väldigt bra säsong förra året, så det är klart som fasen att de lite större lagen har koll på honom, säger han innan han svarar på frågan ifall han vill gå i Selmanis fotspår:

– Det beror väl på vad som dyker upp kan man säga. Just nu är jag här och trivs väldigt bra. Och jag trivs bra i det sättet vi spelar fotboll, så det är bara köra på.

Har du någon målsättning om att spela i en större klubb, eller har du något favoritlag?

– Det är väl Manchester United i England, men vi får väl se om det går vägen, skrattar Norlin.

Har det funnits intresse kring dig under vintern?

– Nej, inget specifikt eller konkret. Man vet ju att det är intresse om något ligger på bordet, men det har det ju inte gjort på det sättet. Sen är det klart att man hör saker till höger och vänster men inget specifikt man kan sätta fingret på. Och som sagt, jag lever i nuet och kör på. Så länge inget ligger på bordet är det inget som är intressant nog.





