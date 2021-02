"Nu måste AIK ta in en forward"

Transfer-fokus i veckans avsnitt av Elvan, där Patrick Ekwall och Mathias Lühr diskuterar Malmö FF:s möjliga rekordtransfer med Anel Ahmedhodzic, hyllar Elfsborg och pratar om AIK:s förestående Paulos Abraham-försäljning:

– Nu måste de ta in en forward, när Paulos Abraham också är borta så kan man inte låta Henok Goitom ta allt det ansvaret, säger Lühr.

Det utländska transferfönstret stänger i natt - fokus på detta i veckans avsnitt av Elvan. Får vi se en storförsäljning idag? Patrick Ekwall och Mathias Lühr om spelarna som kan lämna.

AIK är nära att sälja Paulos Abraham till Groningen för drygt 20 miljoner. Något som bara måste leda fram till en forwardsvärvning, anser Lühr.

– (En sådan här försäljning) är ett måste för att kunna satsa vidare för AIK. Man talar om hela tiden en spelare ut, en spelare in. Nu måste de ta in en forward, när Paulos Abraham också är borta så kan man inte låta Henok Goitom ta allt det ansvaret. Så räkna med att något kommer in, säger Lühr.

Och slår MFF allsvenskt rekord med Anel Ahmedhodzic? Det talas om Atalanta och 80 miljoner. En affär som med råge skulle bräcka Djurgårdens fjolårsförsäljning av Marcus Danielson (50 miljoner).



Dessutom, en hyllning till Elfsborg som säljer spelare som inte är ordinarie för stora pengar.