Öppen för att lämna AIK: "Gillar Özcan jättemycket"

Felix Michel kom till AIK från AFC Eskilstuna under 2019.

I dag öppnar AFC för att ta tillbaka Michel, som inte slagit sig in i startelvan under sin tid i Gnaget. Åtta matcher första året i AIK, åtta matcher i fjol (fem från start).

En tuff konkurrens på de positioner han kan spela på (mittback och centralt mittfält) i AIK, och Michel var i en intervju med FotbollDirekt nyligen öppen med att han kan behöva flytta på sig för att få speltid.

I dag går alltså AFC ut med sitt intresse för att få tillbaka Michel, som dels har spelat i klubben (2018-19), dels har sin tidigare tränare i moderklubben Syrianska där. E-Kuriren skriver att Felix Michel är Melkemichels önskespelare att få in som en ledartyp i laget.

AFC:s sportchef Jawad Al Jebouri kommenterar en möjlig värvning av Michel idag:

– Vi är öppna för det och vill hjälpa våra tidigare spelare att hitta tillbaka till den form som gjort att de kommit dit där de är idag. När det gäller Felix hoppas jag att vi står högt upp på hans lista om det nu skulle bli aktuellt att han väljer att spela i en division lägre, säger Al Jebouri till E-Kuriren.

Felix Michel är förtegen gällande kontakter med AFC, men han stänger inte dörren för att kliva ner en division.

– Jag kan inte kommentera det egentligen, jag vet inget om det, säger han till FotbollDirekt.se.

Hur ser du på att gå ner och spela i superettan?

– I min sits är det viktigt att jag får spela. Sedan kanske man inte har den lyxen att välja direkt. Så det får bli som det blir. Det är viktigt att få spela.

Har du haft något snack med Bartosz kring din roll i AIK i år?

– Nej, inget.

Att Özcan Melkemichel basar över AFC är hur som helst något som Michel ser mycket positivt på:

– Jag gillar Özcan jättemycket. Jag har inte läst det här faktiskt. Men Özcan, jag gillar honom jättemycket. Så det är klart att det väger mycket. Väldigt mycket.

Men det finns inga kontakter?

– Nej, ingenting nu. Det får vi se helt enkelt.

FotbollDirekt avslöjade igår att AFC Eskilstuna tar in en ny försvarare från seriekonkurrenten Norrby, Karim Mammar.

