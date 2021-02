Helt klart att han lämnar AIK - blir ingen fortsättning

Robert Lundström kom till AIK från norska Vålerenga inför säsongen 2018, och han var med och tog SM-guld direkt sin första säsong med Gnaget.

Men efter tre år är det nu över. AIK går ut på sin hemsida och meddelar att det inte blir någon fortsättning med ytterbacken, vars kontrakt gick ut efter den gångna säsongen.

– Vi har under januari utvärderat situationen kring Robert Lundström och nu kommit fram till att inte erbjuda en kontraktsförlängning. Robert fick en flygande start i AIK och la grunden för det som skulle bli ett efterlängtat guld 2018. Vi tackar Robert för insatserna i den svartgula tröjan och önskar honom all lycka i sin fortsatta karriär, säger AIK:s sportchef Henrik Jurelius till hemsidan.

Robert Lundström stannar på 33 matcher och ett mål i allsvenskan för AIK. Målet var kom i premiären mot Dalkurd 2018, AIK:s allra första guldsäsongen. Det blev 15 matcher i fjol (fem från start) men under sommaren värvade AIK in Mikael Lustig - som man nu också förhandlar om en fortsättning med.

– Jag vill tacka alla mina lagkamrater och supportrar för de här tre åren. Guldet 2018 kommer jag alltid bära med mig som ett oförglömligt minne och jag önskar klubben all lycka i framtiden, säger Robert Lundström till hemsidan.

FotbollDirekt avslöjade strax före nyår att Gif Sundsvall har framfört intresse om en återkomst för Lundström, något som senare har bekräftats.

