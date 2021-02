''Självförtroendet svek honom - såg inte ut som samma spelare längre''

Joel Asoro klar för Djurgården på ett fyraårskontrakt.

Om det är överraskande att Djurgården kunde få Asoro på ett permanent kontrakt, så är det ingen överraskning alls att han skulle lämna Swansea City permanent.

Här berättar Mathew Davies från Wales Online om Asoros sejour i den walesiska klubben:

– Vissa argumenterar för att han inte fick tillräckligt med chanser men på det stora hela tycker jag det är bäst att Asoro och Swansea går skilda vägar, säger Davies.

Djurgården presenterade sitt åttonde nyförvärv på måndagsförmiddagen och det var en allsvensk bomb: Joel Asoro har skrivit på för fyra år med blåränderna.

Allmänt sedd som en av de största svenska talangerna de senaste åren och med spel i U21-landslaget, Premier League, Championship, och holländska Eredivisie så är det en mycket välmeriterad 21-åring som Djurgården får in.

Och man får det alltså som en långsiktig satsning och inte bara ett lån som många kanske trott var enda möjligheten med en sådan spelare.

Mathew Davies skriver för Wales Online och han följer Swansea City tätt.

Om det är en överraskning att Djurgården kan få Asoro på en permanent deal och fyraårskontrakt, så är det då rakt ingen överraskning att han skulle lämna Swansea permanent, enligt Davies.

– Det är verkligen ingen överraskning. För bara ett par veckor sedan gjorde (Swanseas huvudtränare) Steve Cooper klart att Asoro inte ingår i hans planer för den här säsongen, då var "the writing on the wall", det var uppenbart att han skulle lämna för gott, säger han till FotbollDirekt.se.

– Han skrev ett fyraårskontrakt när han kom och det var med andra ord 18 månader kvar, men det är bäst för alla parter att han lämnar. Han lämnar med klubbens lyckönskningar men övergångssumman är inte känd. Men det är sannolikt klart mindre än de 2 miljoner pund (23 miljoner kronor) som de betalade Sunderland 2018.

Vad fanns det för förväntningar på honom när han kom dit 2018?

– Det var stora förhoppningar. Han hade imponerat i Sunderland och var fortfarande bara en tonåring, så det fanns mycket utrymme för utveckling. Det var ju Graham Potter som värvade honom, en man som kan svensk fotboll utan och innan. Och Asoro inledde fantastiskt, han startade de första tre matcherna på säsongen. Sedan blev han en som spelade lite mer till och från och hans självförtroende svek honom. Potter lämnade efter en säsong och ersattes av Steve Cooper och han gick in en annan riktning med laget, så Asoro fick gå på lån.

– Graham Potter skruvade och ändrade mycket i sin elva när han var manager i Swansea, och Asoro konkurrerade med exempelvis Daniel James (nu i Manchester United) om en kantplats. Han kunde inte konkurrera ut dem han hade framför sig, så en utlåning kändes logisk. Som jag sade så gick Cooper i en annan riktning med laget än Potter, och Swansea spelar egentligen inte med några renodlade kantspelare i det system han vill spela. Det faktum att Asoro inte färgade när han var på lån i Holland (Groningen) och Italien (Genoa) bidrog till att han inte skulle komma att ändra på tränarens inställning gällande hans framtid i Wales.

Han ser sig själv som central anfallare i Djurgården, det säger han idag till klubbens hemsida. Men det var aldrig aktuellt i Swansea?

– Nej, han spelade också bara 18 matcher under två och ett halvt år, och det var på kanten. Jag tror heller inte han skulle passa som central anfallare i Championship, han är lite för fragil fysiskt. Men det finns en bra spelare därinne i honom, han behöver bara få självförtroendet tillbaka.

– Jag får känslan att han bara behöver mogna lite och få speltid igen. Nu har han inte spelat tävlingsmatcher på sex månader så den här flytten kommer definitivt hjälpa honom.

Det var alltså 2 miljoner pund som Swansea City lade upp för att få Asoro från Sunderland 2018, och Mathew Davies ser med sorg på svenskens sejour i klubben:

– Det är absolut en viss besvikelse i det här och att hans tid i Swansea inte blev bättre, för det finns uppenbarligen potential där. Han är elektriskt snabb och hans första försäsong och de där första matcherna med laget visade att han har någonting. Men sedan svek självförtroendet honom och han såg inte ut som samma spelare längre.

– Vissa argumenterar för att han inte fick tillräckligt med chanser men på det stora hela tycker jag det är bäst att Asoro och Swansea går skilda vägar. Det kommer absolut vara till spelarens fördel att spela kontinuerligt igen. Det var ett trist slut på en frustrerande tid i hans karriär, men han har både tiden och talangen på sin sida.

